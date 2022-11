Kraków. "Więźniowie czwartego piętra" to palący problem. Trzeba dobrego programu dobudowy wind

Windę do jednego ze swoich czteropiętrowych bloków dobudowała Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Kozłówce". Sześć lat temu i - jak się dowiadujemy - już dziś nie jest w stanie tego powtórzyć, choć na osiedlu zapotrzebowanie na takie inwestycje jest ogromne.

- Jedną dobudowaną w przestrzeni między schodami windą zaspokoiliśmy wtedy potrzeby pięciu osób z orzeczeniem o niepełnosprawności mieszkających w tym bloku - relacjonuje prezes SM "Na Kozłówce" Radosław Gruszka. Jak wskazuje, osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dofinansowania z PFRON nawet do 95 proc. wydatków na likwidację barier, przy czym obowiązuje maksymalny pułap finansowy. - Na jedną osobę było to wtedy ok. 54 tys. zł, więc dużo za mało, żeby kupić windę, która kosztuje ok. 300 tysięcy. Ale kiedy zebraliśmy te indywidualne dofinansowania dla kilku osób w jedną pulę, okazało się, że jest to kwota zbliżona do tej, jakiej potrzeba na zakup dźwigu - mówi prezes.