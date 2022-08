Kraków. Wielkie Święto Sukiennic. "Staramy się być opiekunami tego wyjątkowego zabytku"

Kustosz Muzeum Krakowa Piotr Hapanowicz:

W przywileju lokacyjnym dla Krakowa wystawionym w 1257 roku książę Bolesław Wstydliwy zobowiązał się, że wystawi kramy dla kupców sukiennych. Prawdopodobnie już w drugiej połowie XIII wieku powstały one w naszym mieście. Co warto podkreślić, ulokowano je w samym sercu średniowiecznego miasta lokacyjnego, w centralnym miejscu na Rynku Głównym. Świadczy o tym, że handel suknem był wtedy prestiżowy i bardzo dochodowy, a kupcy, którzy się nim zajmowali, stanowili elitę miasta, byli patrycjuszami. Dla rozwoju krakowskiego handlu suknem wydatnie przyczynił się przywilej prawa składu na ten towar, wydany w 1342 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. Oznaczało to, że każdy kupiec, który przejeżdżał przez Kraków, był zobowiązany do wystawienia swego sukna w Sukiennicach przez określony czas. Sukiennice jako gotycki gmach, złożony z dwóch rzędów kramów sukiennych oddzielonych uliczką, powstał w czasach Kazimierza Wielkiego i został ukończony na przełomie XIV i XV w.