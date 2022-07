Kraków. Wielkie święto poezji pod Wawelem. Rozpoczyna się Festiwal Miłosza

– Podkreślamy nasz głos tegorocznym mottem: „Rodziną Europą”. Będziemy rozmawiać o poezji, będą spotkania translatorskie, będziemy anonsować nowe tomy poetyckie i rozmawiać o tym, co w tych tomach zapisano, będziemy tworzyć wiersze, dyskutować na ważne tematy związane z sytuacją polityczną na Białorusi i Ukrainie. Nie zabraknie także dostępności dla nowych mieszkańców miasta – zapowiada Magdalena Doksa-Tverberg - dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego, organizatora Festiwalu Miłosza. - Staraliśmy się, mimo przeciwności finansowych, stworzyć festiwal z taką samą pasją jak to robiliśmy do tej, włączyliśmy w te działania także Wrocław i Poznań.