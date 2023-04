Kraków. Wielki nasyp kolejowy i mur przy Halickiej już jest. Teraz pojawia się droga. Ale co dalej?

Budowa muru kolejowego - plusy i minusy

Trwają prace przy budowie muru i nasypu kolejowego na ulicy Halickiej w centrum Krakowa. To cześć wielkiej inwestycji kolejowej, która trwa w mieście. Postawienie muru, bez przejść, estakad i zajęcie sporego terenu, który nie przysłuży się już mieszkańcom wzbudza kontrowersje. Co ta budowa oznacza dla mieszkańców tego rejonu miasta i właścicieli lub pracowników firm, które działają przy Halickiej?

Z jednej strony jest to rozwój infrastruktury kolejowej, na pewno ważny dla miasta i potrzebny. Dodatkowe tory w centrum Krakowa zwiększą przepustowość pociągów dalekobieżnych i aglomeracyjnych. Nowy przystanek w centrum Krakowa przy Hali Targowej zwiększy dostępność do kolei. Z drugiej strony jest to bariera przestrzenna, która będzie odpychać ludzi od tej części Krakowa.

Przy budowie muru i torów kolejowych wzdłuż ulicy Halickiej na Kazimierzu pracują ciężkie maszyny i robotnicy. Wcześniej był to ziemny nasyp a teren ten był pokryty drzewami. Czy to strata dla mieszkańców?

Mieszkańcy z rejonu Halickiej zawiedzeni

Paulina, która mieszka przy ulicy Halicka, powiedziała o negatywnych skutkach tej budowy. - Przed pojawieniem się tego muru było dużo drzew, śpiewały ptaki, co bardzo poprawiało jakość życia. Teraz jest częsty hałas z budowy i brud – mówi kobieta. - Kiedyś miałam możliwość spacerowania z psem pod nasypem, a teraz nie. Borykałam się też z problemem braku miejsca do zaparkowania – dodaje

Poprosiliśmy PKP PLK, które są inwestorem o odniesienie się do tego dlaczego tak a nie inaczej wykorzystano ten teren. Czy może PKP ma jakiś pomysł by go ożywić? Czy w przyszłości przewiduje się jego przebicie by połączyć z terenem po drugiej stronie Halickiej (tym poza cmentarzem żydowskim, jest tam kawałek terenu zielone, garaże, niskie zabudowania i dziki parking). Czy na murze pojawią się reklamy a może roślinność? Ciągle czekamy na odpowiedzi.

