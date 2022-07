Kraków. Wielka wymiana ubrań SWAP Ciuchowisko już w weekend! Przynieś, czego nie potrzebujesz. Weź, co przypadnie ci do gustu Karina Czernik

W najbliższy weekend odbędzie się wydarzenie stworzone dla wielbicieli rzeczy z drugiej ręki. Od 29 (piątek) do 31 lipca (niedziela) potrwa wielka wymiana ubrań, książek i dodatków. Na SWAP Ciuchowisko można przynieść rzeczy, których już się nie potrzebuje i zabrać to, co się podoba. Wejście jest biletowane. Szczegóły poniżej.