Kraków. Wielka promocja... na sprzęt wojskowy w Agencji Mienia Wojskowego. Taniej o 60 procent! OPRAC.: Piotr Rąpalski

Wiosenna promocja w sklepie stacjonarnym Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Ubrania i sprzęt z demobilu nawet do 60% taniej. Już w najbliższy piątek rusza wiosenna promocja w sklepie stacjonarnym Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Powojskowe ubrania i wyposażenie w obniżonych cenach kupimy 22 marca i 23 marca. Pierwszego dnia między 9.00 do 17.00, a kolejnego od 9.00 do 13.00. W punkcie przy ul. Pijarów 3 w obniżonych cenach czekają m.in.: bluzy polowe wz. 93, płaszcze letnie, wiatrówki oficerskie czy komplety dresów. Taniej kupimy też narzędzia warsztatowe, sprzęt do siłowni, odzież medyczną czy zestawy stolarsko-ciesielskie. Zyski ze sprzedaży wycofanego z wojska sprzętu agencja przekaże na modernizację techniczną polskiej armii.