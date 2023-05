Kraków/Wieliczka. Dwa gangli połączyły siły. Dilerzy i złodzieje. Wpadło 12 osób Piotr Rąpalski

12 osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym handlu narkotykami oraz kradzieży sklepowych. Zabezpieczono na poczet przyszłych kar mienie o łącznej wartości sięgającej 150 tys. zł. Za wprowadzenie do obrotu ponad 10 kg amfetaminy grozi do 12 lat więzienia. Kradzież jest zagrożona karą do 5 lat pozbawienia wolności.