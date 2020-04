Kraków. Wiadukt kolejowy przy Hali Targowej wymaga dużych zmian [ZDJĘCIA]

Jest też problem z rozszerzeniem liczby torów na samym wiadukcie - z obecnych dwóch do czterech. Kilka miesięcy temu kolejarze poinformowali, że obiekt jest w złym stanie technicznym. W PKP PLK zaczął być nawet rozważany scenariusz, by całą konstrukcję rozebrać i zbudować na nowo. Pomysł ten wywołał jednak duży sprzeciw ze strony wojewódzkiej konserwator zabytków Moniki Bogdanowskiej, która podkreślała, że zabytkowy obiekt, najstarszy zachowany krakowski most, powinno się zachować w stanie nienaruszonym.

- Trwają prace projektowe nad rozwiązaniami, które pozwolą pozostawić zabytkową część obiektu w obecnym kształcie i wykonać dodatkową, nową konstrukcję, na której zostaną ułożone tory. Po zakończeniu prac projektowych koncepcja zostanie przedstawiona służbom konserwatorskim do uzgodnienia. Od niego uzależniona jest możliwość rozpoczęcia prac w tym zakresie - wyjaśnia Piotr Hamarnik.

Przyznaje jednak, że obecnie założenie jest takie, by do końca tego roku na całej długości estakad od ul. Miodowej do ul. Kopernika pociągi mogły jeździć po dwóch torach, a do końca 2021 r. - po czterech torach.

- Nowy projekt ma także obejmować rozwiązania związane z zabezpieczeniem zabytkowego wiaduktu, tak by przez następne lata nie zagrażał użytkownikom ulicy Grzegórzeckiej - dodaje Piotr Hamarnik.

Budowa estakad realizowana jest w ramach prac na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej. Powstaje m.in. dodatkowa para torów aglomeracyjnych na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów, dodatkowy tor na odcinku Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów. Zgodnie z podpisaną umową z PKP PLK wykonawca ma 48 miesięcy na realizację inwestycji. Termin ten wypada na kwiecień 2021 roku.