Kraków. Wiadomo, gdzie stanie "posąg" prezydenta Jacka Majchrowskiego z Teatru Groteska

Zapytaliśmy Adolfa Weltschka, dyrektora Teatru Groteska o to, czy podarował prezydentowi Majchrowskiemu z okazji jubileuszu 20-lecia jego prezydentury posąg przedstawiający włodarza Krakowa.

- Rzeźba była żartem. Widać, że opinia publiczna to zwierzę bardzo żarłoczne, ale w swej żarłoczności niedorzeczne, by podnosić problem zabawy, którą podjęliśmy w środowisku teatralnym. W moim gabinecie znajduje się galeria osobistości życia społeczno-politycznego, które w każdym momencie, za sprawą teatralnych „czarów”, mogą się zamienić w rzeźbę – wystarczy wziąć z teatralnej pracowni krawieckiej manekin i ubrać go w jeden z garniturów z zasobów teatralnych – wyjaśnia Adolf Weltschek. - Takie osoby jak Jan Paweł II, Margaret Thatcher czy Freddie Mercury za życia trafiały do gabinetu figur woskowych. To jest tego typu figura.