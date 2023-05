Kraków. Wehikuł czasu, królestwo szpejów i szklanych ryb. Giełda pod Halą Targową zaskakuje co niedzielę

W każdą niedzielę od wczesnego rana na placu targowym na Grzegórzkach odbywa się giełda książek i staroci. To miejsce dla łowców "antyków", ale również np. dla poszukujących narzędzi, lamp, gniazdek elektrycznych, zamków do drzwi, części do starszego domowego sprzętu.

Stare mapy, aparaty fotograficzne, odznaki, lalki, samowary czy tarka do prania oferowane są obok mnóstwa bibelotów czy rzeźbionych figurek. Srebrzyste metalowe koszyczki do szklanek i kryształowe wazony, karafki i kieliszki czekają na kupca razem z przyrządem astronomicznym jak wyjętym z ręki Kopernika.

Jeśli ktoś marzył o wielobarwnej szklanej rybie z Krosna, rodem z PRL-u, a dziś określanej jako "kultowa" - mógł taką złowić (i to nie jedną) pod halą w tę niedzielę.

Pojawił się też np. duży wybór wszelkiego rodzaju narzędzi przydatnych choćby działkowcom (m.in. kilof, siekiery, heble). O zbliżających się wakacjach przypominały oferowane wielkie walizy. Jeśli ktoś lubi koronkowe i dziergane firanki - było w czym wybierać. Na kupujących łypało też szklanym okiem wypchane ptactwo - koguty i jastrząb.