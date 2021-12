Kraków. Weekend mikołajkowy w ZOO z reniferami!

Zoo oferuje także możliwość wręczenia przez Mikołaja prezentów. Rodziców zainteresowanych przekazaniem prezentów zoo zaprasza do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu 12 425 35 51 wew. 61 (Dział Dydaktyczny). Pod tym numerem można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje. Paczki będzie można zostawić w kasie przy głównym wejściu do ogrodu, do godziny 11.30 od soboty do poniedziałku (4-6 grudnia).

Zimą w ZOO obowiązują obniżone ceny biletów. Normalny bilet kosztuje 20 zł, ulgowy 16 zł, rodzinny 60 zł. ZOO jest czynne w godz. 9-15. Kasy są do godz. 14.00.

W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust w pawilonach oraz dezynfekcji rąk i zachowaniu dystansu.