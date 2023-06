Kraków. Ważny dzień dla prezydenta Jacka Majchrowskiego. Tłumaczy się przed radnymi z realizacji budżetu 2022. Otrzyma absolutorium?

- Konflikt w Ukrainie, kryzys energetyczny, skutkujący rosnącymi cenami energii, a także wzrastający poziom inflacji, która w pewnym momencie osiągnęła poziom ponad 14 procent. To wszystko miało wpływ na koszty funkcjonowania naszego miasta w 2022 r. To był trudny rok oraz trudny budżet - mówił w środę 28 czerwca do radnych prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.