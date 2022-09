Kraków. Ważna droga wyjazdowa z miasta idzie do remontu. Będą utrudnienia Piotr Rąpalski

Pasternik jest ulicą wylotową z miasta. Nie jest zwykłą miejską ulicą, ale też drogą krajową nr 7. To otworzyło furtkę do znalezienia pieniędzy na jej remont. I dobrze, ale należy zauważyć, że remont rozpocznie się przy już rozkopanej północy Krakowa (Opolska, 29 Listopada), a ponadto już po wakacjach, kiedy kierowcy wracają do miasta.