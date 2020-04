Kraków. Wawel nie poddaje się koronawirusowi i zaprasza do zwiedzania Zamku w internecie

- Zamek Królewski na Wawelu na czas pandemii przeniósł swe działania do sfery wirtualnej. Nie oznacza to jednak zmniejszenia zainteresowania naszym muzeum. Można rzec, że paradoksalnie w ten sposób spełniamy jedno z najważniejszych haseł naszej działalności od początku bieżącego roku – czyli „#wawelotwarty”. Okazuje się, że podjęte przez nas działania zyskały znaczący oddźwięk. Wystarczy wspomnieć o ponad 30-procentowym wzroście naszych zwiedzających w mediach społecznościowych – mówi dr hab. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

- Docieramy dzięki temu do nowych widzów, którzy mam nadzieję odwiedzą nas już fizycznie po ustaniu pandemii. Cykl „#przezdziurkęodklucza” cieszy się olbrzymią popularnością. Nowe odcinki serii prezentujemy w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek o godzinie 18 na Facebooku oraz YouTubie Prawdziwą atrakcją jest też zwiedzanie on-line wystawy „Skarby epoki Piastów”. To już 8 kwietnia o godz. 19 – zapowiada Andrzej Betlej.

Wawel zachęca też do czytania bloga edukacyjnego, stworzonego po raz pierwszy w historii muzeum, a skierowanego do uczniów, rodzin i nauczycieli. Znajdziemy tam „narzędziownik”, opracowany z myślą o potrzebach dydaktycznych i metodycznych nauczycieli, zawierający karty pracy od klasy I do VIII klasy oraz liceum. Z „narzędziownika” skorzystają też rodzice, którzy znajdą tam filmy i kolorowanki dla najmłodszych, a także czytane specjalnie dla nich legendy wawelskie. Przydatna okaże się na pewno zakładka „zrób to sam” – czyli porady jak wykonać własne dzieło sztuki.