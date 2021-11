Kraków. Wawel celebruje Święto Niepodległości. "Tydzień patriotyczny", czyli wystawy, koncerty, gra miejska i oddawanie krwi

Muzeum na Wawelu zaplanowało na ten tydzień szereg działań dla mieszkańców Krakowa i turystów: grę terenową, ucztę „Odzyskane smaki”, występ chóru, publikację drugiej części komiksu Karolina i Karol, a także niecodzienną wystawę plenerową poświęconą komiksowemu wydawnictwu. 10 listopada w godzinach od 9 do 15.30 na wzgórzu wawelskim można będzie zostać honorowym dawcą krwi.

FLESZ - Kryzys na granicy

– 11 listopada każdego roku pamiętamy o tych, którzy walczyli o naszą niepodległość. Doświadczenie z ubiegłego roku, kiedy organizowaliśmy po raz pierwszy "Tydzień patriotyczny", pokazało nam, że refleksja na temat wspólnoty narodu polskiego jest tym żywsza, im bardziej dotyka teraźniejszości. Stąd w naszych obchodach odzyskania niepodległości pragniemy zwrócić uwagę nie tylko na wątki historyczne ujęte we współczesnej formie, ale także na promowanie współczesnych postaw patriotycznych polegających na realnym wsparciu osób, które potrzebują pomocy. Dlatego gorąco zachęcam do oddania krwi na wzgórzu 10 listopada – mówi prof. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Mobilny punkt krwiodawstwa będzie działał w najbliższą środę od godz. 9 do 15.30. To jedna z dostępnych dziś form, by wykazać się bohaterstwem w szczególnym czasie. W tym roku o godz. 11 ten wyjątkowy czas uświetni występ chóru z repertuarem Viva Polonia na wawelskim dziedzińcu zewnętrznym. Śpiewaków zrzesza Norwesko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Samhold. Każdy, kto odda krew na wzgórzu wawelskim oraz w krakowskim centrum krwiodawstwa od 8 do 14 listopada, otrzyma pamiątkowe upominki dzięki wsparciu TAURONU i Zamku Królewskiego na Wawelu.

Gra terenowa, trwającą od 8 do 14 listopada (poza 11 listopada), a zatytułowana „O nieznanych bohaterach Wawelu czasów II wojny światowej”, jest adresowana do gości indywidualnych, rodzin z dziećmi (9-15 lat), a także młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Uczestnictwo w niej jest bezpłatne i stanowi niekonwencjonalną lekcję historii. Poznamy skłonnych do poświęceń i odważnych bohaterów, dzięki którym Wawel ocalał wraz z bezcennymi zbiorami. Przypomnijmy, że już w połowie 1938 roku pracownicy Zamku, świadomi niebezpieczeństwa grożącego zbiorom, przystąpili do działań prewencyjnych. Piwnice pod jednym ze skrzydeł zamkowych przebudowano na schron, gdzie miały być przechowywane królewskie arrasy. Wartościowe zabytki miały też znaleźć bezpieczne miejsce w Smoczej Jamie.

Biorąc udział w grze terenowej, udamy się w niezapomnianą podróż w czasie, wędrując wzgórzem wawelskim przez dziedziniec arkadowy do Zbrojowni, a także – niedostępnego na co dzień dla zwiedzających – budynku administracyjnego nr 5, gdzie mieścił się gabinet Hansa Franka w czasie II wojny światowej.

Zasady gry: uczestnicy przemieszczają się samodzielnie, pobierając wcześniej karty gry z poleceniami dostępne w punkcie informacji w Centrum Promocji i Informacji (liczba kart jest ograniczona). Dla zgłodniałych nie tylko historycznych wrażeń, Muzeum proponuje udział w kulinarnej uczcie - 10 listopada o godz. 19. W wystawnej Sali Kolumnowej Zamku Królewskiego na Wawelu zachwycą nas smaki i zapachy królewskiej kuchni. Będzie to wyjątkowe spotkanie – kolacja przy barwnych opowieściach o historii Polski i sztuce, która obrazuje najdawniejsze dzieje oraz o miłości do ojczyzny, niepodległości i patriotyzmie. W przededniu Święta Niepodległości na stole zagoszczą gęsina oraz młode polskie wina. Zwieńczeniem "Tygodnia patriotycznego 2021" będzie, jak w minionym roku, publikacja komiksu "Karolina i Karol na Wawelu. Mistrz znaku geometrycznego". Wydawnictwo będzie dostępne w wawelskim e-sklepie od 6 grudnia. Czytelnicy odbędą fascynującą i trzymającą w napięciu podróż w czasie, by poznać burzliwe losy cennej, XVI-wiecznej kolekcji arrasów należącej do Zygmunta Augusta. Zapowiedzią wawelskiego wydawnictwa, jest plenerowa wystawa (do 14 listopada na dziedzińcu zewnętrznym Zamku Królewskiego na Wawelu), odsłaniająca graficzne wizje twórców.

Więcej informacji na temat gry terenowej, koncertu, uczty, wystawy oraz akcji krwiodawstwa w ramach „Tygodnia patriotycznego” na stronie www.wawel.krakow.pl