Kraków. Walka z czasem na przebudowywanym placu Biskupim. Czy zdążą przed Nowym Rokiem? Mieszkańcy już mrożą szampana na otwarcie [ZDJĘCIA]

- Jedna z sąsiadek powiedziała mi ostatnio, że widać zbliżający się koniec robót i trzeba przygotować szampana na otwarcie placu Biskupiego po przebudowie. Tak długo już na to czekamy, że rzeczywiście mogą strzelić korki od szampanów. Widać, że wykonawca, który dokańcza inwestycję, zatrudnił sprawną ekipę i z każdym dniem są postępy. Teraz przeszkadzają zimowe warunki, a do zrobienia jeszcze trochę zostało, więc nie wiem czy zdążą do końca roku. Ważne jednak, że finał jest bliski. Można mieć nadzieję, że niedługo znikną już utrudnienia w ruchu, a na wiosnę, kiedy zakwitnie zieleń, będziemy mogli podziwiać nowy plac w całej okazałości - mówi Anna Środoń, mieszkająca przy placu Biskupim.