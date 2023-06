Kraków. Wakacje, ale nie od remontów dróg. Zmiany na 29 Listopada i w wielu innych miejscach

To druga co do wielkości i ważności inwestycja infrastrukturalna Miasta w północnej części Krakowa. Planowane do realizacji zadanie obejmuje rozbudowę istniejącej ulicy al. 29 Listopada (od ul. Opolskiej/Woronicza do granic miasta) na długości ok. 2.6 km wraz z przebudową obiektów inżynierskich oraz rozbudową, przebudową i budową infrastruktury: odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i kolidującego uzbrojenia. Planowany przebieg trasy pokrywa się z istniejącą trasą al. 29 Listopada.

Igrzyska europejskie trwają, ale nie oznacza to wstrzymania prac remontowych na krakowskich drogach. Zmiany dotkną jednej z dwóch najważniejszych inwestycji na północy miasta, al. 29 Listopada, ale też wielu mniejszych ulic w całym Krakowie. Pewne ograniczenia w ruchu spowoduje również Festiwal Kultury Żydowskiej. Pamiętajcie ponadto, że same igrzyska sporo pozmieniały jeśli chodzi o jazdę po Krakowie i Małopolsce. Do tego dochodzi wprowadzenie wakacyjnych rozkładów jazdy w komunikacji miejskiej. Zebraliśmy wszystkie aktualne informacje drogowe.

29 Listopada

Od 29 czerwca od godz. 7.00 do końca sierpnia br. zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji na odcinku od ul. Woronicza do ul. Nad Strugą. W tym okresie, na czas robót związanych z przebudową układu drogowego i sieci infrastruktury podziemnej po stronie wschodniej al. 29 Listopada na odcinku od ul. Woronicza do ul. Nad Strugą, występować będą utrudnienia w ruchu pojazdów jak i pieszych. Ruch pojazdów samochodowych będzie się odbywał jezdnią po stronie zachodniej – po jednym pasie w każdą ze stron. Ul. Nad Strugą oraz ul. Woronicza zostają zamknięte dla ruchu kołowego. Dojazd do ul. Woronicza będzie od ul. Lublańskiej natomiast do ul. Nad Strugą od ul. Opolskiej. Z terenu O3 Business Campus na al. 29 Listopada będzie możliwość wyjazdu w obu kierunkach

W rejonie prowadzonych robót zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h. Ruch pieszych zostaje przeniesiony na stronę zachodnią istniejącymi przejściami dla pieszych. Ruch pieszych na ul. Woronicza zostanie utrzymany po stronie południowej.

Połówkowe zamknięcie na ul. Koszykarskiej

22 czerwca wprowadzono zmiany w organizacji ruchu drogowego na ulicy Koszykarskiej. Jak informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa, na odcinku od budynku nr 41 do budynku nr 33a (MORD Kraków) obowiązuje połówkowe zamknięcie jezdni. Utrzymany został ruch dwukierunkowy, w dzień – sterowany ręcznie, a nocami – za pomocą sygnalizacji świetlnej. Taka organizacja ruchu zostanie utrzymana do lutego 2024 r. Przypomnijmy, że prace realizowane przez inwestora prywatnego swoim zakresem obejmują odcinek od skrzyżowania z ul. Nowohucką do budynku nr 30c. W ramach zadania wybudowana zostanie droga klasy lokalnej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia. Dodatkowo przebudowane zostanie skrzyżowania z ul. Nowohucką.

Budowa układu drogowego łączącego Centralną z Na Załęczu

Trwają prace (od połowy listopada 2022 r.) związane z budową kolejnego ronda na ul. Centralnej. Roboty są realizowane przez dewelopera w ramach inwestycji niedrogowej. Obowiązują zmiany w organizacji ruchu.

21 czerwca 2023 r. nastąpiło otwarcie ronda dla ruchu ogólnego. Wciąż jednak trwają prace na odcinku łączącym ul. Centralną z ul. Na Załęczu. Zakończenie całej inwestycji polegającej na budowie układu drogowego łączącego ul. Centralną z ul. Na Załęczu planowane jest na przełomie III i IV kwartału 2023 r.

Budowa kanalizacji, utrudnienia na ul. Osterwy

Na ul. Osterwy, na odcinku od skrzyżowania z ul. Tuchowską do budynku nr 37, trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej. W dniach 29-30 czerwca wykonawca przystąpi do odtworzenia nawierzchni, co spowoduje całkowite zamknięcie ulicy. Dla kierowców przygotowano objazd ulicami: Kuryłowicza, Krzemieniecką oraz Żelazowskiego. W pozostałym okresie prac – połówkowe zawężenie jezdni.

Ruszył remont ulicy Zarzecze

22 czerwca rozpoczął się remont ulicy Zarzecze – na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Armii Krajowej.

W związku z pracami początkowo zostały wprowadzone lokalne zawężenia (wymiana ścieku). Prace bitumiczne (frezowanie i układanie warstw asfaltu) podzielono na cztery etapy: etap 1 – prawa część jezdni na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Drzymały

etap 2 – lewa część jezdni na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Drzymały

etap 3 – prawa część jezdni na odcinku od ul. Drzymały do ul. Armii Krajowej

etap 4 – lewa część jezdni na odcinku od ul. Drzymały do ul. Armii Krajowej. Podczas każdego z etapów wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się. Nie jest możliwy również kontraruch rowerowy – objazd dla rowerzystów wyznaczono ul. Młynówka Królewska. W etapach 3 i 4 objazd do ul. Włościańskiej przez ul. Armii Krajowej, Przybyszewskiego i Zarzecze.

Wymiana nawierzchni na ul. Wojnickiej

20 czerwca rozpoczęła się wymiana nawierzchni jezdni na ul. Wojnickiej. W trakcie robót ulica jest całkowicie zamknięta. Dojazd do posesji jest możliwy po zakończeniu zmiany drogowców.

Prace potrwają do końca czerwca.

REMONTY W DZIELNICACH

Dzielnica I – Stare Miasto 28 czerwca br. przy zbiegu ulic: Mostowej, Bocheńskiej, Bonifraterskiej oraz placu Wolnica wprowadzony zostanie nowy projekt organizacji ruchu. Obecny przejazd dla samochodów na wprost między placem Wolnica a ulicą Mostową zostanie zamknięty. Na ulicę Mostową będzie można wjechać od ulicy Bonifraterskiej, jadąc łukiem przy skwerze. Na wprost będą mogli jeździć tylko rowerzyści i oczywiście chodzić piesi. Rondo na skrzyżowaniu ulic przy placu Wolnica i Bocheńskiej zostanie zamienione na skrzyżowanie równorzędne. Taka organizacja ruchu jest elementem większego zadania, w którym uczestniczą ZTP, ZZM polegającym na realizacji instalacji na obszarze placu Wolnica inspirowanej zbiorami Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Samo wprowadzenie organizacji ruchu poprzedzone będzie odpowiednim przygotowaniem w terenie (20-28.06 – usuwanie oznakowania poziomego na tarczy skrzyżowania, montaż słupków oraz urządzeń brd, malowanie). Szczegóły w komunikacie.

Dzielnica II – Grzegórzki Trwa budowa chodnika na ul. Francesco Nullo (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), podczas robót lokalne zwężenia. Prace potrwają do końca sierpnia br. PKP PLK S.A. prowadzi prace w rejonie skrzyżowania ulic Grzegórzeckiej i Blich – na potrzeby prac jezdnie zostały zamknięte dla ruchu.

Dzielnica III – Prądnik Czerwony Od 17.04.2023 r. zamknięta jest ul. Łaszkiewicza (przebudowa odcinka ul. Ślicznej i Łaszkiewicza oraz budowa nowego skrzyżowania – prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), wyznaczono objazdy. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca czerwca br. Zarząd Inwestycji Miejskich prowadzi prace związane z rozbudową al. 29 Listopada*. Od 29 czerwca kolejne zmiany w tymczasowej organizacji ruchu na odcinku od ul. Woronicza do ul. Nad Strugą. Szczegóły w komunikacie.

Dzielnica IV – Prądnik Biały Od 12.06.2023 r. na ul. Siewnej, na odcinku od ul. Natansona do ul. Stefanowicza trwa remont chodnika. Piesi skierowani zostali na chodnik po przeciwnej stronie ulicy, możliwe chwilowe zawężenia jezdni. Prace realizowane będą do końca września br. Od 12.06.2023 r. na ul. Elsnera, na odcinku od ul. Chełmońskiego do ul. Jaremy, realizowana jest wymiana nawierzchni jezdni i chodników. Na czas robót ulica została całkowicie zamknięta (dojazd do posesji zapewniony). Prace potrwają do końca września br. Od 19.06.2023 r. na ul. Bratysławskiej, w rejonie budynku nr 4 (KAUFLAND) trwa budowa przejścia i przejazdu dla rowerzystów. Ruch pieszych skierowany został na wyznaczone ciągi. Prace realizowane są poza jezdnią, niemniej jednak mogą wystąpić lokalne zawężenia ze względu na przejazd pojazdów budowy. Prace realizowane będą do końca br. roku.

Lokalne zawężenia jezdni czekają na kierowców na ul. Gryczanej, w rejonie skrzyżowania z ul. Gospodarską (poszerzenie ulicy – prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych) oraz ul. Radzikowskiego w rejonie budynku nr 47 (przebudowa drogi w zakresie przebudowy chodnika i zjazdów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). W związku z zajęciem terenu do celów budowlanych przez prywatnych inwestorów na ulicach Felińskiego oraz Berwińskiego mogą wystąpić miejscowe zwężenia jezdni. Zarząd Inwestycji Miejskich realizuje prace związane z budową Trasy Wolbromskiej; rozbudowuje al. 29 Listopada* – zmiany na ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, ul. Banacha oraz w rejonie skrzyżowania z ul. Siewną. Dzielnica V – Krowodrza Od 15.06.2023 r. zamknięty jest fragment ul. Reymonta na odcinku od wjazdu do nowej Hali Wisły do skrzyżowania z ul. Piastowską, z zamknięciem wlotu ul. Chodowieckiego w ul. Reymonta. Dodatkowo na ul. Piastowskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nawojki do skrzyżowania z ul. Reymonta, zamknięty został środkowy pas do lewoskrętu w ul. Reymonta. Taka organizacja ruchu związana jest z igrzyskami europejskimi – więcej w komunikacie.

Dzielnica VII – Zwierzyniec Od 05.06.2023 r. na ul. Borowego (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), na odcinku od wjazdu do IMGW do posesji nr 35 realizowana jest przebudowa drogi. Prace zostały podzielone na dwa etapy – obecnie toczą się na odcinku od skrzyżowania z ul. Pększyca – Grudzińskiego do posesji nr 35 (etap 1) – ulica zamknięta dla ruchu, dojazd do posesji zachowany. Roboty na ul. Borowego realizowane będą do połowy lipca br. Dzielnica VIII – Dębniki Od 29.05.2023 r. w rejonie budynku nr 33 przy ul. Czerwone Maki (centrum handlowe ATUT) inwestor prywatny prowadzi inwestycję w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje m.in. budowę oraz przebudowę chodnika, budowę drogi, budowę kanału technologicznego. W związku z robotami zawężenie drogi wewnętrznej znajdującej się za budynkiem centrum handlowego oraz zawężenie chodnika. Prace realizowane będą do końca listopada br.

Od 05.06.2023 r. do 30.09.2023 r. na ul. Praskiej (bocznej), na odcinku między budynkami nr 51-67 (w rejonie Klubu Sportowego Tramwaj) trwa remont jezdni, chodników oraz miejsc postojowych. Prace prowadzone będą etapami. W związku z robotami – lokalne zwężenia, zakaz parkowania. Od 12.06.2023 r. na ul. Benedyktyńskiej, na odcinku od posesji nr 8 do skrzyżowania z ul. Dziewiarzy (po stronie numerów parzystych) inwestor prywatny realizuje inwestycję polegającą na wykonaniu pobocza z tłucznia (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). Na czas robót ulica została zawężona, ruch kierowany jest przez osobę uprawnioną. Dodatkowo piesi skierowani zostali na drugą stronę ulicy. Prace zakończą się w drugiej połowie lipca br.

Zmiany związane z lokalnym zwężeniem jezdni czekają na kierowców na ulicy Laurowej (wykonanie nawierzchni tłuczniowej – prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych).

Na ul. Krzewowej oraz ul. Falistej trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. W trakcie robót połówkowe zawężenia jezdni. Prace potrwają do końca lipca br. W dniach 27 czerwca 2023 – 02 lipca 2023 roku – zamknięty zostanie odcinek trasy rowerowej wzdłuż toru kajakowego w rejonie Centrum Sportu Kolna – dla rowerzystów przygotowano objazdy. Taka organizacja ruchu związana jest z igrzyskami europejskimi. W dniach 28-30.06.2023 r. na ul. Tynieckiej, w rejonie budynku nr 120, inwestor prywatny wykonywać będzie przyłącz wodociągowy. Na czas robót ulica zostanie zawężona. Dzielnica IX – Łagiewniki – Borek Fałęcki Od 12.06.2023 r. na ul. Chochołowskiej (na całym jej odcinku) trwa wymiana nawierzchni jezdni. Podczas prac lokalne zawężenia, dojazd do posesji zapewniony. Prace potrwają do końca czerwca br. Dzielnica X – Swoszowice

Od 06.06.2023 r. trwają prace na ul. Kąpielowej. Zakres prac obejmuje utwardzenie pobocza na odcinku od ul. Moszyńskiego do ul. Lusińskiej (rejon uzdrowiska). W związku z robotami – lokalne zawężenia jezdni. Prace potrwają do końca czerwca br. Od 21.06.2023 r. na ul. Petrażyckiego, od budynku nr 24 w kierunku Skawiny trwa utwardzanie pobocza. W trakcie możliwe lokalne zawężenia jezdni. Roboty potrwają do połowy lipca br. Na ul. Osterwy, na odcinku od skrzyżowania z ul. Tuchowską do budynku nr 37, trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej. W dniach 29 – 30.06.2023 r. wykonawca przystąpi do odtworzenia nawierzchni, co spowoduje całkowite zamknięcie ulicy. Dla kierowców przygotowano objazd ulicami: Kuryłowicza, Krzemieniecką oraz Żelazowskiego. W pozostałym okresie prac – połówkowe zawężenie jezdni.

Dzielnica XI – Podgórze Duchackie Trwa przebudowa skrzyżowania ul. Puszkarskiej z ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Od 1.07.2023 r. wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na wysokości wjazdów do CH Bonarka. Od ul. Kamieńskiego i od ul. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej będzie można jechać tylko przez drogę wewnętrzną CH Bonarka i w kierunku Walerego Sławka.

Dzielnica XII – Bieżanów – Prokocim 18.05.2023 r. ruszyła rozbudowa fragmentu ul. Agatowej. W związku z robotami – zmiany w organizacji ruchu. Połówkowe zamknięcie jezdni na odcinku od ul. Półłanki ( zatoki autobusowe) do skrętu w ul. Agatową – Etap 1 – strona lewa i Etap 2 – strona prawa z zapewnieniem ruchu jednokierunkowego w stronę ul. Półłanki oraz całkowite zamkniecie jezdni na odcinku od ul. Agatowej ( skrzyżowanie ) w kierunku ul. Domagały – Etap 3. Wykonawca na czas robót drogowych przewiduje również całkowite zamknięcie drogi na odcinku Półłanki w kierunku ul. Agatowej- w późniejszym terminie. Wprowadzone zostaną objazdy, dojazd do posesji będzie zapewniony. Na realizację zadania wykonawca ma czas do końca sierpnia br. Od 20.06.2023 r. na ul. Wojnickiej trwa wymiana nawierzchni jezdni. Na czas robót ulica została całkowicie zamknięta (dojazd do posesji możliwy po zakończeniu roboczodniówki). Prace potrwają do końca czerwca.

Na ul. Imielnej, w rejonie budynku nr 45A, trwa budowa sieci gazowej z przyłączem. W związku z robotami ulica jest zawężona. Prace potrwają do połowy lipca. Dzielnica XIII – Podgórze Od 29.05.2023 r. w rejonie ul. Myśliwskiej trwa inwestycja w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych – odcinek od budynku nr 32D do skrzyżowania z ul. Lasówka (droga w rejonie ROD Zakłady Futrzarskie). Zamknięty dla ruchu został odcinek drogi przebiegającej wzdłuż ROD. Od 26.06 prace przeniosą się w rejon skrzyżowania ulic Myśliwskiej i Lasówka – ulica zostanie zawężona. Prace potrwają do końca br.

W dniu 17.05.2023 r. rozpoczęły się prace na ul. Koszykarskiej, realizowane przez inwestora prywatnego w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Od czwartku, 22.06.2023 r., na fragmencie ul. Koszykarskiej od budynku nr 41 (wjazd) do budynku nr 33A (MORD Kraków) obowiązywać będzie połówkowe zamknięcie jezdni. Utrzymany zostanie ruch dwukierunkowy, w dzień – sterowany ręcznie, nocami – za pomocą sygnalizacji świetlnej. Taka organizacja ruchu zostanie utrzymana do lutego 2024 r.

W dniach 21 – 29.06.2023 r. na ul. Stróża Rybna, na odcinku od ul. Saskiej do ul. Paproci, wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się – organizacja ruchu związana z igrzyskami europejskimi. PKP PLK S.A. prowadzi prace na ul. Dekerta – zamknięty jest rejon skrzyżowania ul. Dekerta, Romanowicza i Dąbrowskiego, wyznaczone objazdy. Dzielnica XIV – Czyżyny W związku z realizacją prac w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych zmiany w organizacji ruchu (lokalne zawężenia) czekają na kierowców na: al. Jana Pawła II (budowa drogi, chodnika, sieci wodociągowej kanalizacji opadowej i sanitarnej), ul. Na Załęczu (budowa łącznika), ul. Woźniców – boczna (budowa nowego układu komunikacyjnego), ul. Centralna (budowa ronda – 21.06.2023 r. planowane jest udostępnienie ronda dla ruchu). Dzielnica XV – Mistrzejowice Od 20.06.2023 r. na os. Bohaterów Września, na wysokości budynków nr 7 – 8, trwa remont jezdni (sięgacza) wraz z parkingiem. Na czas robót wprowadzony został zakaz parkowania. Prace potrwają ok. miesiąca.

Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie Od 12.06.2023 r. na ul. Poległych w Krzesławicach trwa remont chodnika na odcinku od budynku nr 34 os. Na Stoku do ul. Zielony Jar. W związku z pracami lokalne zawężenia, przejście dla pieszych drugą stroną ulicy. Prace potrwają do 10.07.2023 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad buduje fragment S7, zmiany w organizacji ruchu pojawiły się na ul. Wąwozowej,na ul. Kocmyrzowskiej oraz ul. Łowińskiego. Dzielnica XVIII – Nowa Huta Od 31.05.2023 r. trwa remont jezdni oraz opasek na os. Sportowym, między budynkami nr 22 – 23. W związku z pracami zmiany dla mieszkańców – lokalne zawężenia. Roboty potrwają do końca czerwca br. Od środy 07.06.2023 r. realizowany jest remont chodnika w rejonie budynku nr 13 na os. Centrum A. Na czas robót – lokalne zawężenia jezdni. Prace potrwają do końca czerwca.

05.06.2023 r. ul. Bulwarowa w rejonie stadionu MOS została wyłączona z ruchu – organizacja związana z igrzyskami europejskimi – więcej w komunikacie. Dodatkowo w dniach 26-29.06 oraz 1-2.07.2023 r. w godzinach 9.00 – 14.00 wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w związku z odbywającym się triathlonem. Triathlon składa się z: pływania na Zalewie Nowohuckim (1,5 km), kolarstwa w ciągu ul. Bulwarowej, Kocmyrzowskiej, fragmencie Ronda Kocmyrzowskiego i fragmencie ul. Obrońców Krzyża (40 km), biegania w ul. Bulwarowej i na terenie Zalewu Nowohuckiego (10 km) – więcej w komunikacie.

W dniach 28.06 – 02.07.2023 r. odbędzie się 32. Festiwal Kultury Żydowskiej.

Na czas imprezy zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu: 28 czerwca 2023 r. od godz. 16:00 do 3 lipca 2023 r. do godz. 12 na ul. Dajwór od ul. Starowiślnej do ul. Na Przejściu usunięto możliwość postoju po obu stronach jezdni tak, aby pojazdy ze sceną oraz zapleczem były wstanie swobodnie manewrować i oczekiwać na rozładunek.

29 czerwca 2023 r. od godz. 6:00 nastąpi częściowe zamknięcie ulicy Szerokiej na czas montażu sceny i zaplecza, ruch pieszy zostanie zachowany, dojazd do ul. Szerokiej będzie możliwy jedynie od ul. Miodowej.

30 czerwca 2023 r. od godziny 6:00 do 2 lipca do godz. 6:00 na odcinku ul. Miodowej od Starowiślnej do wlotu ul. Szerokiej usunięto postój na jezdni i chodniku przewidując miejsce dla pojazdów Policji.

Również 30 czerwca 2023 r. od godziny 6:00 do 2 lipca 2023 do godz. 12:00 konieczne będzie zajęcie chodnika oraz połowy jezdni ul. Dajwór przyległych do zieleńca obok Synagogi. Miejsce to przewidziano dla wozów transmisyjnych.

1 lipca 2023 r. od godziny 6:00 do 3 lipca do godziny 12:00 nastąpi całkowite zamknięcie ulicy szerokiej dla ruchu kołowego. Wygrodzenie organizatora zostanie rozstawione na całym powstałym w ten sposób placu. Przy w locie północnym ul. Lewkowej przewidziano miejsce do postoju pojazdu obsługi technicznej z wysięgnikiem koszowym.

w dniach 27.06-03.07 w godz. 6:00-22:00 – nastąpi zawężenie części chodnika i usunięcie miejsc parkingowych na odcinku ok 30m wzdłuż Synagogi.

w dniach 26.06-05.07 w godz. 6:00-12:00 nastąpi wyłączenie miejsc parkingowych i późniejsze całkowite zajęcie parkingu u zbiegu ulic Józefa i Wąskiej.

Informacje na temat ograniczeń ruchu na terenie województwa małopolskiego w trakcie trwania igrzysk europejskich

KRAKÓW 1. Bulwarowa Etap I – zamknięcie odcinka od ul. Hanki Sawickiej do wysokości budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w dniach od 05.06.2023 do dnia 04.07.2023 roku.

Na czas trwania zawodów: Termin wprowadzenia czasowej zmiany w organizacji ruchu– 26-29.VI i 1-2.VII.2023r. (w dniu 26.VI.2023r. trening, dni: 29.VI i 2.VII to dni rezerwowe). Zamknięcie ulic na trasie triathlonu (oprócz zamkniętego fragmentu ul. Bulwarowej pod MOS) – o godz. 9:00. Rozpoczęcie triathlonu: o godz.10:00. Zakończenie triathlonu – ok. godz. 13:00-13:30. Termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w dn. 26-29.VI oraz 1-2.VII.2023r. – ok. godz. 14:00 (po decyzji Policji). Triathlon składa się z: pływania na Zalewie Nowohuckim (1,5 km), kolarstwa w ciągu ul. Bulwarowej, Kocmyrzowskiej, fragmencie Ronda Kocmyrzowskiego i fragmencie ul. Obrońców Krzyża (40 km), biegania w ul. Bulwarowej i na terenie Zalewu Nowohuckiego (10 km). W związku z w/w imprezą nastąpi wprowadzenie następujących zmian w organizacji ruchu: zostanie zamknięta ul. Bulwarowa od al. Solidarności do ul. Kocmyrzowskiej,

będzie umożliwiony wyjazd z osiedli przyległych do ul. Bulwarowej 31,31A,31B oraz ulic: Odmogile, Andersena za pomocą korytarza wygrodzonego po wschodniej stronie ul. Bulwarowej na odcinku od wyjazdu z Bulwarowej 31,31A,31B do ul. Odmogile, dalej drogą wewnętrzną w rejonie stadionu KS Wanda Kraków, dalej ul. Andersena i korytarzem po wschodniej stronie w ul. Bulwarowej do ul. Kocmyrzowskiej,

zostaną zamknięte dla ruchu kołowego obie jezdnie ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od ul. Cienistej do Ronda Kocmyrzowskiego,

zostanie zamknięta dla ruchu kołowego jezdnia ul. Obrońców Krzyża na odcinku od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Mościckiego,

na skrzyżowaniu ulic: Cienista-Kocmyrzowska zostanie utrzymana relacja w lewo z ul. Cienistej w ul. Kocmyrzowską, oraz relacja zawracania na ul. Kocmyrzowskiej i skręt w prawo w ul. Cienistą z ul. Kocmyrzowskiej,

na wschodniej części Ronda Kocmyrzowskiego zostanie utrzymany ruch kołowy jednym pasem,

na skrzyżowaniu ulic: Obrońców Krzyża – Mościckiego zostanie utrzymana dla dwukierunkowego ruchu kołowego cała tarcza skrzyżowania (relacje skrętne),

na czas zamknięcia ulic będą wyznaczone objazdy ulicami: Andersa, (częściowo Broniewskiego), Okulickiego, Łowińskiego oraz al. Solidarności i Ujastkiem,

na odcinku ul. Szybkiej od ul. Wielgusa do ul. Fatimskiej zostanie odwrócony jeden kierunek ruchu z dopuszczeniem pod „prąd” ruchu rowerowego,

przewiduje się wyłączenie komunikacji tramwajowej w ciągu ul. Kocmyrzowskiej i wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej (zostaną wyznaczone dodatkowe przystanki autobusowe w ul. Szajnowicza- Iwanowa i ul. Ludźmierskiej),

zostanie przełączona sygnalizacja świetlna się w tryb żółty migowy na skrzyżowaniu: Kocmyrzowska-Obrońców Krzyża,

na terenie Zalewu Nowohuckiego zostaną wyłączone istniejące drogi dla pieszych i drogi dla rowerów,

na fragmencie drogi dla rowerów w al. Solidarności zostanie wprowadzony ciąg pieszy,

na drodze osiedlowej na os. Krakowiaków łączącej ul. Mościckiego z ul. Bulwarową na przedmiotowym odcinku drogi jednokierunkowej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy,

na drodze wewnętrznej przy Bieńczyckim Placu Targowym zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy,

minimum na 5 dni przed triathlonem – wzdłuż trasy biegowej i rowerowej ustawione zostaną znaki zakazu zatrzymywania się z tabliczkami treści „Obowiązuje w dn. 26-29.VI.2023r. i w dn. 1-2.VII.2023r.”

w newralgicznych miejscach trasy triathlonu będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów z tabliczką informującą o usunięciu pojazdu na koszt właściciela w przypadku jego pozostawienia na odcinku drogi objętym zakazem,

przejścia dla pieszych na trasie triathlonu na których będzie dopuszczony indywidualny ruch pieszy (pod nadzorem służb porządkowych) zostaną oznaczone znakami „zakaz ruchu pieszych” z tabliczkami o treści „Przejście za zgoda służb porządkowych”. Pozostałe przejścia na których nie będzie dopuszczony ruch pieszy zostały oznaczone znakami „zakaz ruchu pieszych” z tabliczkami wskazującymi kierunek do przejścia,

po zakończeniu wyścigu rowerowego w ul. Kocmyrzowskiej (na czas trwania jeszcze części biegowej triathlonu w ul. Bulwarowej) zostaną otwarte dla ruchu ulice: Kocmyrzowska i Obrońców Krzyża po decyzji Policji.

Zwracamy się z prośbą o zachowanie ostrożności, dostosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu oraz poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Policji i Służb Porządkowych. Uwaga – ruch na zamkniętym odcinku ul. Bulwarowej ( od ul. Hanki Sawickiej do bramy wjazdowej na stadion MOS ) zostanie przywrócony w dniu 04.07.2023 roku, po zakończeniu demontażu infrastruktury sportowej. Bezpośrednio po zakończeniu zawodów na polecenie kierownika ds. Bezpieczeństwa w porozumieniu z Policją, trasa sukcesywnie będzie przywracana do właściwego stanu i udostępniona dla ruchu drogowego o czym zostanie powiadomiony Dyspozytor ZDMK. Ewentualne wyjazdy ze strefy położonej pomiędzy Zalewem Nowohuckim a ul. Kocmyrzowską realizowane będą z wykorzystaniem wydzielonego korytarza następującymi ciągami ulic: od bloku nr 31 do ul. Odmogile, a następnie skierowanie ruchu na odcinek ul. Andresena przebiegającej po terenie Klubu Sportowego „Wanda” i dalej do skrzyżowania z ul. Bulwarową. Kolejnym etapem będzie wyznaczenie około 280 m korytarza do skrzyżowania z Kocmyrzowską. Szerokość korytarza około 2,5m. Ruch jednokierunkowy (głównie wyjazdowy) z pełną kontrolą ochrony.

Do osób zamieszkujących obszar na którym odbywają się zawody, 7 dni przed docelowym terminem dostarczone zostaną ulotki z informacją o planowanej imprezie, miejscu występowania utrudnień oraz czasie ich trwania. Dodatkowo informacje o utrudnieniach przekazywane będą w środkach masowego przekazu oraz mediach społecznościowych. W ciągach ulic w rejonie obszaru zawodów, zlokalizowane zostaną tablice informacyjne o utrudnieniach. Utrudnienia mogą wystąpić także w dniach 29 czerwca i 2 lipca, które są terminami zapasowymi. 2. Wioska zawodnicza AGH W dniach od 15 czerwca 2023 do 04 lipca 2023 roku – zamknięcie fragmentu ul. Reymonta, na odcinku od wjazdu do Nowej Hali Wisły do skrzyżowania z ul. Piastowską, z zamknięciem wlotu ul. Daniela Chodowieckiego w ciąg ul. Reymonta.

W ciągu ul. Piastowskiej – zamknięcie pasa środkowego na odcinku od skrzyżowania ulic: Nawojki-Piastowska-Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Piastowska – Reymonta.

3. Cracovia Arena W dniach 19 czerwca 2023 do 24 czerwca 2023 roku – likwidacja miejsc parkingowych przed halą na ul. Focha. 4. Akademia Wychowania Fizycznego W dniach 23 czerwca – 01 lipca 2023 roku – zamknięcie dla ruchu ogólnego terenu AWF. 5. Centrum Sportu Kolna W dniach 27 czerwca 2023 – 02 lipca 2023 roku – zamknięcie odcinka trasy rowerowej wzdłuż toru kajakowego. Wyznaczenie objazdów dla rowerów. 6. Arena Płaszowianka W dniach 21 czerwca 2023 – 29 czerwca 2023 roku – wprowadzenie zakazów zatrzymywania na ul. Stróża Rybna – odcinek od ul. Saskiej do ul. Paproci. Zalew Kryspinów W dniach 19 czerwca 2023 – 24 czerwca 2023 roku – zamknięcie wjazdu na teren kąpieliska od strony drogi wojewódzkiej nr 774 oraz drogi powiatowej 2189K.

Krzeszowice BMX Park W dniach 19 czerwca 2023 – 22 czerwca 2023 roku: – zamknięcie ul. Sportowej od Placu Kulczyckiego do skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich; – zamknięcie dla ruchu ogólnego ul. Krzywej od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Sportową; – zamknięcie dla ruchu ogólnego Placu Kulczyckiego. Nowy Sącz W dniach 25 czerwca 2023 – 27 czerwca 2023 roku – wyłączenie parkowania na ul. Ogrodowej na odcinku od wjazdu do Amfiteatru do wysokości posesji nr 33. Krynica Zdrój 1. Arena W dniach 21 czerwca 2023 – 01 lipca 2023 roku: – zamknięcie dla ruchu ogólnego drogi dojazdowej wzdłuż Hali Lodowej;

– wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Dąbrowskiego od strony ul. Piłsudskiego. 2. MTB Góra Parkowa W dniach 23 czerwca 2023 – 25 czerwca 2023 roku:

– zamknięcie dla ruchu ogólnego drogi dojazdowej do terenów rekreacyjnych na Górze Parkowej od strony ul. Źródlanej; – zamknięcie dla ruchu ogólnego ul. Słonecznej; – wyłączenie parkowania w zatoce parkingowej na ul. Ebersa. Tarnów 1. Arena Jaskółka W dniach 24 czerwca 2023 – 02 lipca 2023 roku – zamknięcie dla ruchu ogólnego odcinka ul. ks. Stanisława Indyka od skrzyżowania z ul. Traugutta do Hali Jaskółka. 2. TOSiR Tarnów W dniach 19 czerwca 2023 roku – 01 lipca 2023 roku – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Chemicznej od strony ul. Czerwonych Klonów do ul. Zbylitowskiej. COS Zakopane – skocznie W dniach 30 czerwca 2023 – 01 lipca 2023 roku – wprowadzenie strefy „zakazu ruchu” na ulicach: – ul. Bronisława Czecha – odcinek od ul. Stefana Żeromskiego do skoczni;

– ul. Piłsudskiego – odcinek od ul. Sabały do skoczni. Arena Nowy Targ W dniach 10 czerwca 2023 – 20 czerwca 2023 roku – zamknięcie dla ruchu ogólnego fragmentu ul. Parkowej na odcinku od wjazdu do kawiarni „Parkowa” do Areny; W dniach 20 czerwca 2023 – 03 lipca 2023 roku – zamknięcie dla ruchu ogólnego fragmentu ul. Parkowej od budynku transformatora do Areny.

