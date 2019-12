Kraków. W żywej szopce przy Franciszkańskiej będą lamy, kozy i osiołek

Naprzeciwko Okna Papieskiego przygotowywana jest już Żywa Szopka przy Franciszkańskiej. Budowana jest szopka dla Świętej Rodziny, a także szopa dla zwierząt, do której czworonożni lokatorzy przyjadą w Wigilię z krakowskiego zoo. W poniedziałek będzie jeszcze powstawać scena, na której zostaną wystawione jasełka oraz wystąpią zespoły grające kolędy. Żywą Szopkę przygotowują co roku krakowscy franciszkanie - a dokładniej klerycy z II roku.

W roli Świętej Rodziny zawsze występują ochotnicy - osoby ze wspólnot działających przy kościele franciszkanów czy ich przyjaciele. W żłóbku w tym roku w Wigilię od godz. 22.30 do północy oraz w Boże Narodzenie w godz. 16-17 będzie też leżeć - dobrze opatulone - maleńkie dziecko, które wystąpi w roli Jezuska. Większe dzieci z rodzin zaangażowanych w przedsięwzięcie będą w szopce aniołkami i pastuszkami. Ze Świętą Rodziną będzie można robić sobie zdjęcia. Dla najmłodszych wielką atrakcją żywej szopki są oczywiście zwierzęta. W tym roku przy Franciszkańskiej pojawią się dwie lamy, dwie kozy i osiołek. Okazja do ich pooglądania (dokarmiać nie wolno, ze względu na bezpieczeństwo zarówno zwierząt, jak i dzieci) będzie w Wigilię 24 grudnia od godz. 22.15 do północy i w Boże Narodzenie 25 grudnia od godz. 14 do końca występu franciszkańskiego zespołu Fioretti, który kolęduje od godz. 18.

Co się będzie działo w Żywej Szopce Obchody rozpoczną się w Wigilię o godzinie 22.30, kiedy świąteczne życzenia złoży wszystkim metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski – patron honorowy wydarzenia. Następnie wspólne kolędowanie poprowadzi franciszkański zespół Fioretti, a o północy franciszkanie zapraszają do wspólnego uczestnictwa w uroczystej pasterce w bazylice św. Franciszka z Asyżu. Dzień później, w Boże Narodzenie, o godzinie 14.30 rozpoczną się jasełka, w których wystąpią uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka w Poskwitowie. Od godz. 15.15 będzie trwało kolędowanie - koncerty kolejno: scholki „Różyczki Pani Ziemi Myślenickiej” (to ok. 30-osobowa dziewczęca schola parafialna z Myślenic) i Kasi Rosołek z zespołem (jego skład - jak opisują organizatorzy - to mieszkanka swingowego zacięcia z dużym doświadczeniem jazzowym i rozrywkowym muzyków). Na koniec, o godz. 18, ponownie zagrają bracia klerycy z Fioretti.

Tradycja przygotowania bożonarodzeniowej szopki sięga 1223 roku, kiedy to we włoskiej miejscowości Greccio św. Franciszek razem ze swoimi braćmi postanowił odtworzyć atmosferę narodzin Chrystusa. Za zgodą papieża przygotował żłób, siano oraz sprowadził wołu i osła. Zainspirowani tym wydarzeniem, bracia franciszkanie z krakowskiego seminarium duchownego w 1992 roku zorganizowali pierwszą tego typu szopkę w Polsce. Odtąd co roku jest budowana przy Franciszkańskiej.