Kraków. W Zalewie Nowohuckim są bakterie. Podczas igrzysk europejskich mają tam pływać triathloniści. Czy to bezpieczne? Bartosz Dybała

Choć bakterii E. coli w Zalewie Nowohuckim jest dużo mniej niż jeszcze kilka lat temu, to jednak wciąż występują, co budzi wątpliwości w sprawie rozgrywania tam zawodów w triathlonie podczas Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Sportowcy, z którymi rozmawialiśmy, są zdziwieni wyborem lokalizacji. - Miejsca bardziej atrakcyjne pod względem wizualnym, czystsze i lepiej zadbane znajdziemy w pobliżu Krakowa. Chociażby zalew Na Piaskach (Kryspinów) - mówią. Wiele wskazuje jednak na to, że miejscy urzędnicy postawią na swoim i triathloniści będą pływać w zanieczyszczonym wciąż Zalewie w krakowskich Bieńczycach.