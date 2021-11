Kraków. W zabytkowym forcie św. Benedykt może powstać muzeum bądź dom kultury. Tego chcą mieszkańcy

Ponad pół tysiąca ankiet wpłynęło do krakowskiego magistratu w trakcie konsultacji społecznych, dotyczących przyszłości fortu nr 31 św. Benedykt. Jak podkreślają specjaliści, to nie tylko dzieło fortyfikacji, ale również jeden z najbardziej eksponowanych elementów Podgórza. Był pomysł oddania zabytku w prywatne ręce, ale sprzeciw wobec tej propozycji złożyli mieszkańcy. Ostatecznie miasto nie zdecydowało się na sprzedaż jednego z najcenniejszych elementów Twierdzy Kraków. Co więcej, urzędnicy zapytali krakowian, jak chcieliby zagospodarować fort. W internecie jest już dostępny raport z konsultacji.

Najwięcej, bo aż 285 ankiet, złożyli do urzędu mieszkańcy Podgórza (na terenie tej dzielnicy znajduje się św. Benedykt). Przedstawione przez magistrat wyniki pokazują jednak, że dobro fortu leży na sercu wszystkim krakowianom, ponieważ podczas konsultacji głos zabrali mieszkańcy niemal każdej z osiemnastu dzielnic. Wśród krakowian, którzy przedstawili swoje pomysły na zagospodarowanie zabytku, najwięcej było osób w wieku 36-45 lat. Wypowiedziało się więcej kobiet (305) niż mężczyzn (222).