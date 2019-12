Kraków. W Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im św. Ludwika zakończył się pierwszy etap gruntowego remontu [ZDJĘCIA]

W ramach inwestycji odnowione zostały także pomieszczenia zajmowane przez pielęgniarki i lekarzy, szpitalne laboratorium i apteka. W kolorowej pracowni diagnostyki obrazowej stanął zupełnie nowy tomograf komputerowy podarowany lecznicy przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W budynku powstała przestronna sala konferencyjna, która posłuży nie tylko do lekarskich narad czy sympozjów, ale także organizacji szpitalnych imprez dla małych pacjentów. Zabytkowy pawilon zyskał również dodatkową kondygnację. Na nowym piętrze powstały pomieszczenia dla pacjentów oddziału dzieci starszych z poddziałem neurologicznym i reumatologicznym.

Po kilkunastu miesiącach intensywnych prac prowadzonych przez ekipy remontowe, mali pacjenci pediatrycznej lecznicy korzystają już z pierwszych przebudowanych i odnowionych pomieszczeń. Dzięki remontowi do historii przeszły wieloosobowe sale i łazienki na korytarzach. Na zmodernizowanych oddziałach dla dzieci wymagających hospitalizacji przygotowano kolorowe jednoosobowe i dwuosobowe pokoje z wygodnymi łóżkami i rozkładanymi fotelami dla rodziców, którzy chcą czuwać przy swoich pociechach także w nocy. Każdy z nich z własną toaletą i prysznicem.

Gruntowna przebudowa zabytkowego budynku w centrum Krakowa, gdzie mieści się większość oddziałów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika, ruszyła latem ubiegłego roku. Remont został podzielony na etapy, tak by w jak najmniejszym stopniu utrudniał codzienne funkcjonowanie placówki.

Obecnie przy ul. Strzeleckiej trwa ostatni etap modernizacji. W ramach niego w szpitalu pojawi się blok operacyjny wraz z zapleczem – oddziałem chirurgii dziecięcej i intensywnej terapii. To jednostki niezbędne do przeprowadzania zabiegów, na które do tej pory mali pacjenci w „Ludwiku” nie mogli liczyć.

- Będziemy wykonywać operacje z zakresu ortopedii, laryngologii, chirurgii ogólnej, być może również okulistyki – mówi Stanisław Stępniewski, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika. - Zabiegi z tych zakresów to ok. 80 proc. wszystkich wykonywanych u dzieci, pozostałe, wysokospecjalistyczne zostawiamy innym. Chcemy się zajmować operacjami, na które jest największe zapotrzebowanie i do których są najdłuższe kolejki – dodaje.

Blok operacyjny ma być gotowy wiosną. Jak informuje dyrektor Stępniewski, kadra, która będzie odpowiadać za wykonywanie zabiegów potrzebnych maluchom jest już skompletowana. Szpital jest także po wstępnych rozmowach z NFZ w sprawie finansowania tego rodzaju pomocy.