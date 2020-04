Kraków. W tym roku nie odbędzie się Unsound Festival. Organizatorzy proponują inną formę spotkania ze swymi widzami

FLESZ - Co może policja w czasie epidemii? Jak zachować się w czasie kontroli?

Dzisiaj po południu organizatorzy krakowskiego Unsound Festivalu dedykowanego muzyce eksperymentalnej opublikowali oficjalne oświadczenie. Czytamy w nim:

"Motywem przewodnim tegorocznego Unsoundu jest "Intermission". "Antrakt", czyli między innymi przerwa między częściami koncertu muzycznego. W obecnej sytuacji, spowodowanej nagłym pojawieniem się COVID-19, "Intermission" oznacza także zerwanie, cezurę oddzielającą czasy przed i po pojawieniu się koronawirusa.

Festiwale muzyczne muszą znaleźć nową formę na czas pandemii. My też. Nadal nie wiadomo, czy jesienią będzie można organizować i uczestniczyć w koncertach. Nawet jeśli stanie się to możliwe, trudno przewidzieć, jaka będzie ich forma. Dlatego nawet nie próbujemy nikogo zapraszać do Krakowa. Na pewno nie zorganizujemy festiwalu w jego dotychczasowej formule. Nasza trudna i dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość wymaga szczególnego namysłu oraz nowych narzędzi.