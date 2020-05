Kraków. W tych przedszkolach są wolne miejsca na rok szkolny 2020/2021 [LISTA]

Przyjmowanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej, obejmującej wolne miejsca będzie trwało od 25 maja do 2 czerwca. Rodzice mogą wybierać spośród ponad 120 lokalizacji.

Miejsca czekają w przedszkolach samorządowych, oddziałach przedszkolnych w podstawówkach, jak też w placówkach niesamorządowych. W większości przedszkoli pozostało od jednego do kilku wolnych miejsc, ale np. w dwóch w dzielnicy Stare Miasto jest ich po kilkadziesiąt (41 i 50).

Przypomnijmy, że w tegorocznej rekrutacji oferta samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych obejmowała 17 tys. 952 miejsca. Od lat ofertę miejskich placówek uzupełniają przedszkola niesamorządowe, dotowane przez gminę. Jest to 90 niesamorządowych przedszkoli publicznych, do których uczęszcza ok. 7,6 tys. dzieci. Obowiązują w nich te same zasady odpłatności, co w przedszkolach samorządowych - opłata za każdą godzinę powyżej bezpłatnych pięciu godzin nie przekracza złotówki.