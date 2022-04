Kraków. "W spektrum muzyki" artyści Opery Krakowskiej na rzecz Fundacji Autyzm Up

Soliści Opery Krakowskiej: Monika Korybalska, Agnieszka Kuk, Paula Maciołek, Katarzyna Oleś-Blacha, Adrian Domarecki, Krzysztof Kozarek, Michał Kutnik, Sebastian Marszałowicz, Wołodymyr Pańkiw, Adam Szerszeń oraz Chór i Orkiestra Opery Krakowskiej pod dyrekcją Piotra Wacławika to artyści, których będzie można usłyszeć podczas sobotniego koncertu.

Obok śpiewaków operowych do udziału w koncercie został zaproszony uzdolniony muzycznie podopieczny Fundacji Autyzm Up, 13-letni Szymon Prokop. Po raz kolejny osoba w spektrum autyzmu pokaże, że nie musi żyć w narzuconych jej schematach.

- Nie wyobrażaliśmy sobie tego wydarzenia bez Szymona - mówi Marek Gerwatowski, Artysta Opery Krakowskiej, pomysłodawca koncertu. - To drugi projekt muzyczny, który wspólnie organizujemy. W zeszłym roku stworzyliśmy kampanię społeczną "Niezwykli sąsiedzi". Zdążyliśmy już poznać tego chłopaka i bardzo go polubić. Widać, że poprzez muzykę wyraża siebie, to jego sposób na kontakt z otoczeniem. To jest nam przecież bardzo bliskie. Poznając Szymona i specyfikę jego zachowań, zaczęliśmy dowiadywać się o autyzmie, rozmawiać o tym i przez to, szczerze akceptować.