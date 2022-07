Kraków. W sobotę charytatywny mecz „Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy”. Są jeszcze bilety do Tauron Areny

Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o godzinie 12 niespodzianką artystyczną, którą Iga Świątek i jej zespół wraz z organizatorem Event-Factory przygotowali dla uczestników imprezy. Całkowity dochód ze sprzedaż biletów trafi do trzech organizacji, które od początku wojny w Ukrainie niosą pomoc najbardziej potrzebującym.

„Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy” to unikatowe charytatywne wydarzenie sportowe. Na korcie w Tauron Arenie Kraków będzie można zobaczyć najlepszych tenisistów z Polski i Ukrainy. Zmierzą się, by zebrać środki na pomoc Ukrainkom i Ukraińcom w czasie wciąż trwającej wojny. Najlepsza tenisistka świata Iga Świątek rozegra jeden set singla z krakowianką Agnieszką Radwańską, byłą numer 2 rankingu WTA. W pokazowym meczu miksta zmierzą się dwa duety: ukraiński tenisista Serhij Stachowski i Agnieszka Radwańska oraz Iga Świątek i utalentowany polski junior Martyn Pawelski.

United 24 to oficjalny fundusz pomocowy Ukrainy, który w ramach zebranych środków zapewni pomoc medyczną dzieciom, UNICEF Polska wspiera najmłodszych mieszkańców Ukrainy, którzy przebywają obecnie w Polsce, zaś fundacja Elivy Stivoliny – ukraińskiej tenisistki, która będzie sędziowała pokazowe mecze – pomaga bezpośrednio tenisistom i ich rodzinom, które uciekają przed wojną. To do nich trafią wszystkie środki, które zostaną zebrane w trakcie wydarzenia. Gościem specjalnym wydarzenia będzie były ukraiński piłkarz i oficjalny ambasador United 24 Andrij Szewczenko.