Kraków. W Przylasku Rusieckim w Nowej Hucie będą szukali gorących źródeł

– Podpisany list intencyjny to nasze kolejne działanie związane z rozwojem technologii odnawialnych źródeł energii na terenie Krakowa. Do tej pory Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej prowadziło prace badawcze między innymi nad pozyskaniem energii z takich źródeł jak wiatr i słońce. We współpracy z krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą nasz pion innowacji przeanalizował możliwości wykorzystania energii geotermalnej jako źródła ciepła na obszarze Krakowa. Poza tak zwaną geotermią głęboką sprawdzamy też wykorzystanie płytkich zasobów poprzez instalację gruntowych pomp ciepła. Obecnie przygotowywane są instalacje pilotażowe dla szkół i budynków mieszkalnych – wymienia Marek Mazurek, członek zarządu MPEC ds. eksploatacji.

Zdaniem badaczy z AGH, stolica Małopolski powinna wykorzystywać w pierwszej kolejności to, co daje natura, a następnie ewentualnie szukać uzupełnienia. A więc przede wszystkim sięgnąć po ciepło ziemi, a jeśli to niezbędne - dogrzać budynki gazem, prądem bądź innymi paliwami. - Ciepło ziemi kryje się w wodzie albo w samej skale. Poprzez pompę ciepła możemy od skały odbierać ciepło zimą i ogrzewać pomieszczenia, a latem możemy wykorzystać pompę do schładzania, czyli do klimatyzacji. Wtedy temperatura na powierzchni jest wyższa, a skały pod powierzchnią terenu niższa, więc czerpiemy chłód ze skały - tłumaczy Marek Hajto z Katedry Surowców Energetycznych AGH, koordynator projektu GeoPLASMA na tej uczelni.

Geotermia to zasób energii cieplnej gruntu, wody i skał. By skorzystać z głębokiej geotermii, wierci się otwory mające ponad 500 m głębokości. Uzyskana z nich woda ma temperaturę około 50-60 st. C, a niekiedy nawet ponad 80 st. C (Podhale), nie wymaga stosowania dodatkowo pompy ciepła, by móc ogrzewać nią budynki. Pompy ciepła są natomiast wykorzystywane w przypadku płytkiej geotermii. Wykonywane otwory sięgają wówczas do około 500 m pod powierzchnię terenu. Pompa ciepła pozwala wyciągnąć z gruntu lub wody ciepło, a także podnieść temperaturę do poziomu wymaganego w instalacji grzewczej. Woda z płytkiej geotermii, trafiając do pompy ciepła, może mieć zaledwie około 5 st. C.