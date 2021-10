Kraków. W projekcie Trasy Pychowickiej miasto musi uwzględnić rezerwę terenu pod kanał ulgi. Dębniki mogą zostać wyspą

- Prowadzimy ustalenia z Wodami Polskimi dotyczące przebiegu Trasy Pychowickiej. Rozmowy zbliżają się do końca, tak by można przygotować konsultacje. Obecnie rozważane są dwa warianty dla Trasy Pychowickiej. Oba zakładają, że wraz z nią powstanie linia tramwajowa. Jeden z wariantów zakłada, że droga będzie przebiegać w tunelu pod Wisłą i planowanym Kanałem Krakowskim. Drugi wariant zakłada natomiast budowę mostów nad Wisłą i kanałem - informuje Krzysztof Migdał ze spółki Trasa Łagiewnicka.

Ta miejska spółka buduje obecnie Trasę Łagiewnicką (ma powstać do połowy 2022 roku) i przygotowuje budowę dwóch kolejnych tras: Pychowickiej i Zwierzynieckiej, które mają domknąć trzecią obwodnicę od strony południowo-zachodniej.

We wrześniu 2020 r. miasto podpisało z konsorcjum firm MP z Krakowa (lider konsorcjum) i Mosty Katowice (partner konsorcjum) umowę - o wartości 9 mln 688 tys. zł - na opracowanie dokumentacji dla tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu). Kanał ulgi w planach jest od ponad wieku, ale początkowo przy przygotowywaniu Trasy Pychowickiej w urzędzie to zamierzenie traktowano bardziej jako fikcję. - Trzeba byłoby nieprawdopodobne ilości ludzi wyprowadzać z obszaru, na którym jest przewidywana ta inwestycja. Nie sądzę więc, żeby ktokolwiek mógł realnie myśleć o tym rozwiązaniu. Natomiast dopóki kanał jest w dokumentach rządowych jako pewna propozycja, idea, dopóki tego tematu nie wyjaśnimy ostatecznie z władzami centralnymi, to ostateczne rozwiązanie projektowe się nie znajdzie - komentował wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.