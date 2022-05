Kraków. W poniedziałek w Starym Teatrze wieczór pamięci Jerzego Treli

"Pragniemy pożegnać tego wielkiego Artystę przypomnieniem postaci Konrada w inscenizacji "Wyzwolenia" w reżyserii Konrada Swinarskiego, którego premiera miała miejsce 30 maja 1974 roku" - zapowiada Stary Teatr.

W poniedziałek 23 maja, o godz. 19.00 na dużej scenie Narodowego Starego Teatru przy ul. Jagiellońskiej 1 odbędzie się pokaz telewizyjnej rejestracji tego spektaklu.

Zaprezentowany zostanie również poświęcony Jerzemu Treli odcinek telewizyjnego cyklu „Twarze teatru” zrealizowany przez Krzysztofa Miklaszewskiego.

"Trela należy do ludzi, którzy się nie pchają na scenę, ani też nie pchają do telewizji i może to nie jest najlepszą cechą aktorów, ale w takim wypadku dawało mi to jedną gwarancję, że jego zainteresowanie się rolą ma w sobie coś z ekshibicjonizmu zawodowego, ale do wewnątrz, to znaczy, że jego interesuje ta postać i ta współpraca w zupełnie inny sposób niż większość młodych aktorów dzisiaj w Polsce. Nie pomyliłem się. Był on wspaniałym partnerem do odkrywania roli…" - mówił o Jerzym Treli Konrad Swinarski w reportażu Miklaszewskiego.