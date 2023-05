Kraków. W piątek otwierają tunel na Opolskiej, chociaż nie w pełni, ale pojedziemy

Od piątku 12 maja od godziny 20.00 kierowcy będą mogli już korzystać z jednej z komór tunelu realizowanego wzdłuż ul. Opolskiej. To inwestycja powstała w ramach budowy nowej linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa. W pierwszym etapie podziemną konstrukcją pojedziemy w kierunku Nowej Huty. Druga z komór tunelu, po stronie północnej, uruchomiona będzie prawdopodobnie 22 maja. Wtedy podziemną konstrukcja pojedziemy w kierunku Bronowic. Tunel powstał po to, aby ruch samochodowy wzdłuż Opolskiej nie kolidował z przejazdem tramwajowym, który powstanie na górze.

Długość konstrukcji tunelu to ok. 100 m, a włącznie z najazdami - ok. 414 m. Tunel ma ok. 23 m szerokości. Różnica docelowa poziomów pomiędzy jezdniami Trasy Wolbromskiej (poziom „0”) i jezdniami w tunelu wyniesie się ok. 7,5 metrów. Jeśli chodzi o ciężar dopuszczonych pojazdów wyniesie on 50 ton.

Ruch w tunelu będzie się odbywał komorą południową. Kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu. Warto pamiętać, że konstrukcja to nadal plac budowy. Po uruchomieniu będzie tam na razie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km/h. Noga z gazu również przy dojazdach do tunelu. Po stronie wschodniej i zachodniej będą lokalne zwężenia z uwagi na prowadzone roboty budowlane. Zgodnie z planem, druga z komór tunelu, po stronie północnej, uruchomiona będzie prawdopodobnie 22 maja. Wtedy podziemną konstrukcja pojedziemy w kierunku Bronowic.

Po skierowaniu ruchu kołowego do tunelu, wykonawca będzie prowadził kolejne roboty na poziomie „0”. Będą tam sukcesywnie spinane torowisko tramwajowe, a także realizowane pozostałe elementy infrastruktury – ulice, chodniki i ścieżki rowerowe.

Warto wiedzieć, że tunel drogowy wzdłuż ul. Opolskiej to jeden z siedmiu obiektów inżynierskich, realizowanych w ramach budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej. Jego celem podstawowych jest oddzielnie ruchu tranzytowego na linii wschód – zachód od układu drogowo-torowego na kierunku północ – południe. Wszystko po to, aby usprawnić i przyspieszyć przejazd komunikacji zbiorowej. Dzięki „schowaniu" ruchu samochodowego pod ziemię, tramwaje jadące na północ sprawnie przetną ruchliwą arterię.