Kraków. W Parku Jordana powstaje integracyjny plac zabaw [ZDJĘCIA] Aneta Żurek

Trwają prace przy rewitalizacji i budowie pierwszego, integracyjnego placu zabaw przy Domu Harcerza. Na placu zabaw bez barier znajdą się zabawki, urządzenia oraz elementy małej architektury dostosowane do potrzeb dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Znajda się tam m.in.: drewniane labirynty z kolorowymi elementami, dźwiękowe słupki do wspinania, płyta kołysząca, konik oraz kucyk drewniany, specjalna trampolina, wieża ze zjeżdżalnią, huśtawka z amortyzatorami. Na placu zabaw znajdzie się także równoważnia dla wózków inwalidzkich oraz karuzela przystosowana do wózków inwalidzkich. Zmodernizowany zostanie również wodno-piaskowy plac zabaw. Na ten cel przeznaczono 1 280 000,00 zł.