Kraków. W opuszczonej kamienicy powstaną pracownie twórcze. Artyści remontują wnętrza budynku

"Szukamy młodych, początkujących twórców i artystów, którzy chcieliby wynająć pracownię na preferencyjnych warunkach. W zamian za niewielki czynsz oferujemy przestrzeń do pracy w centrum Krakowa w zabytkowej kamienicy przy ul. Krakowskiej 34. Działamy w duchu DIY. Powoli i bez luksusów doprowadzamy do porządku zaniedbany pustostan. W pracowniach jest już ciepła woda i prąd. Reszta wymaga odświeżenia. Przyszli wynajmujący oprócz miejsca do pracy zyskają także dostęp do mieszczącej się pod tym samym adresem większej przestrzeni wspólnej, w której planujemy organizowanie spotkań i wystaw. Możliwe jest wynajęcie pracowni samodzielnie jak i w grupie" - czytamy na stronie Fundacji Krakowska 34, która prowadzi zbiórkę na remont. Za pomysłem stoi Michał Dziadkowiec.

Inicjatywa zrodziła się z moich długotrwałych poszukiwań miejsca do pracy artystyczno-warsztatowej. Gdy w końcu dowiedziałem się, że do wynajęcia jest spory pustostan, okazało się, że wśród moich bliższych i dalszych znajomych jest więcej osób, które też potrzebują miejsca do kreatywnej pracy. Dlatego stworzyliśmy grupę, która wspólnie założyła fundację, aby zarządzać całością i udostępniać ją także innym twórcom - mówi.