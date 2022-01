Kraków. W Nowej Hucie otwarto halę do obsługi tramwajów [ZDJĘCIA] Piotr Tymczak

W poniedziałek, 31 stycznia, oddano do użytku nowoczesną halę wybudowaną na terenie Stacji Obsługi Tramwajów w Nowej Hucie. Obiekt jest przystosowany do obsługi każdego rodzaju tramwaju, w tym ponad 43-metrowych „Krakowiaków” oraz najnowszych „Lajkoników”. Na dachu hali zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które wkrótce mają zapewnić energię potrzebną do jej funkcjonowania.