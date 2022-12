Kraków. W niedzielę wspólne kolędowanie na Małym Rynku

Lekcje śpiewania to krakowska tradycja, która - wystarczy spojrzeć na fotografie dokumentujące kolejne lekcje - przypadła krakowianom do serca. Na Rynku Głównym i Małym, niezależnie od pogody i pory roku, wydarzenie organizowane przez Waldemara Domańskiego, dyrektora Biblioteki Polskiej Piosenki przyciąga tłumy rozśpiewanych krakowian. Ale, żeby wziąć udział w Lekcjach śpiewania wcale nie trzeba mieć szczególnych zdolności wokalnych, co więcej nie trzeba znać nawet słów utworów - organizatorzy zawsze dysponują bezpłatnymi śpiewnikami, liczy się jedynie chęć wspólnego śpiewania.

Najbliższa Krakowska Lekcja Śpiewania - 83. - odbędzie się w niedzielę, 18 grudnia, o godz. 16.00 na Małym Rynku. Podczas tego wyjątkowego koncertu artyści Teatru Loch Camelot wspólnie z publicznością zaśpiewają najpiękniejsze polskie kolędy. Biblioteka, tradycyjnie, przygotowała bezpłatne śpiewniki, a dodatkowo teksty kolęd będą wyświetlane na telebimie. Można je pobrać także w wersji elektronicznej ze strony internetowej bibliotekapiosenki.pl.