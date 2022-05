Kraków. W niedzielę wielki turniej gry planszowej w magistracie

Do 3 czerwca można zgłaszać chęć udziału w turnieju gry planszowej „Kod Krakowa”. Chętni powinni zgłosić się pod adresem [email protected]

„Kod Krakowa” to zaawansowana gra planszowa, zintegrowana z internetową platformą wiedzy, mechanikę gry opracował ceniony projektant gier Wojciech Rzadek. Niedzielny turniej poprowadzi twórca gry, a sama gra będzie główną nagrodą turnieju, który odbędzie się z okazji Dnia Otwartego Magistratu, w niedzielę, 5 czerwca o godz. 11.00, w sali Portretowej Urzędu Miasta przy Placu Wszystkich Świętych.

Jak to działa? Gracze odkrywają łączące się ze sobą jak puzzle kolejne dzielnice miasta i związane z nimi miejsca. Pomagają im w tym (lub przeszkadzają) przedstawione na kartach wydarzenia, które wpłynęły niegdyś (zdarzenia historyczne) lub wpływają co roku (uroczystości odbywające się dorocznie) na życie miasta. Elementy gry (kafelki, żetony), za pomocą QR kodów, odsyłają do platformy wiedzy, przygotowanej pod opieką merytoryczną Tomasza Majkowskiego z Wydziału Polonistyki UJ i Marcina Jarząbka z Wydziału Historii UJ. Projekt objęty jest patronatem honorowym krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.