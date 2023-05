Kraków. W Łuczanowicach powstanie Młodzieżowy Ośrodek o powierzchni 200 mkw. Pomieści ok. 50 osób

Zarząd Inwestycji Miejskich planuje budowę nowego pawilonu rekreacyjno-sportowego w dzielnicy Wzgórza-Krzesławickie w Krakowie. Parterowy budynek o powierzchni 200 mkw. miałby stanąć w Łuczanowicach i pełnić rolę miejsca spotkań dla mieszkańców. Inwestycja ma być gotowa w 2024 roku.

W nowohuckich Łuczanowicach (Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie) działa już lokalny klub kultury i jest boisko. W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy Miasto chce przekazać mieszkańcom nowy pawilon, dzięki któremu oferta sportowa i rekreacyjna znacząco się wzbogaci. Za nową, dzielnicową inwestycję odpowiada Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, który niedawno ogłosił przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwoleń administracyjnych i budowę Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach. - Wpłynęła jedna oferta, która niestety przekracza zakładany budżet ponad 3 mln. złotych. Na ten moment oferta jest badana pod kątem formalnym - mówi Jan Machowski, rzecznik ZIM. I dodaje: - Budynek powstanie przy ul. Mycielskiego, bezpośrednio przy istniejącym tam boisku. Zgodnie z przygotowaną wcześniej koncepcją, będzie to parterowy pawilon sportowo-rekreacyjny, wykonany w technologii modułowej. Z ośrodka będzie mogło jednocześnie korzystać do 50 osób, a sam pawilon będzie miał ok. 200 m kw.

Przewidziano tam m.in. dwie sale: większą ok. 80 m kw., z możliwością podziału systemową, ścianką mobilną i mniejszą ok. 20 mkw. gdzie mógłby się znaleźć stół do ping-ponga. Duża sala będzie wyposażona w system wystawienniczy, instalację audio-video, rzutnik i ekran. W pawilonie będzie też szatnia i sanitariaty, magazyn na sprzęt sportowy, zaplecze kuchenne, biuro i toaletę ogólnodostępną. W ramach zadania realizowane będzie również zagospodarowanie terenu, w tym budowa dojść, dojazdów i miejsc postojowych dla ok. 15 samochodów osobowych i montaż stojaków dla rowerów. Powstanie niezbędna infrastruktura techniczna: sieci, przyłącza oraz instalacje zewnętrzne umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie budynku w tym instalacji OZE, która pozwoli na obniżenie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania. Co ważne, pawilon będzie energooszczędny, a dodatkowo zastosowany będzie tzw. zielony dach.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem terminów dla realizacji poszczególnych etapów:

a) Etap I – w terminie do sześciu miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy,

b) Etap II – w terminie do dwunastu miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zgodnie z planem, realizacja zadania ma się zakończyć w 2024 r.