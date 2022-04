Kraków. W które dni wybierzemy się tanio do kina? Przegląd dni, w które w krakowskich kinach są tańsze bilety! Alicja Kozioł

Kin w Krakowie nie brakuje! Warto wiedzieć, do którego kina w danym dniu obowiązują tańsze bilety, ponieważ można trochę zaoszczędzić. Współcześnie chodzenie do kina jest bardzo popularną formą spędzania wolnego czasu, wiele osób wybiera się do kina ze znajomymi, na randkę, czy też w formie relaksu, odpoczynku. Dowiedzmy się zatem kiedy do kina możemy udać się po okazyjnej cenie oraz które kina mają w swojej ofercie takie promocje!