Kraków. W Krzysztoforach niezwykły koncert ukraińskiej artystki i licytacja na rzecz Ukrainy

Do wylicytowania – poza dziełami sztuki – m.in. ukraiński symbol oporu: moneta kolekcjonerska „Ruski okręcie wojenny …” Wybita, by upamiętnić legendarną akcję na Wyspie Węży, pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jest to jeden z 200 istniejących na świecie egzemplarzy. Monety wybito w mennicy w Nikołajewie, która już nie istnieje.

Licytować można także fragment rakiety: BM-30 Smiercz. To jedna z najpotężniejszych rakiet, jakich używają Rosjanie do równania z ziemią ukraińskich miast. Fragment rakiety przekazali ukraińscy żołnierze.

Na aukcję wystawiony został też jeden z pierwszych plakatów Teatru 38 z Klubu pod Jaszczurami, a także szczególny egzemplarz „Księgi Hioba” w przekładzie Czesława Miłosza – egzemplarz należący do ks. Józefa Tischnera, z jego podpisem i zakreśleniami. „Księgę” wraz ze specjalnym listem podarował bratanek ks. Tishnera, Łukasz Tishner. Do wylicytowania wystawiono też flagę Ukrainy podpisaną przez Mera Kijowa Witalija Kliczkę i jego brata Wołodimira, metalową skrzynkę ze spalonego ruskiego czołgu oraz obrazy Tomasza Wełny, krakowskiego artysty i wykładowcy i prace niemieckiego malarza Walter Liggesmeyer’a.