Kraków. W końcu rozpoczyna się rozbudowa ulicy Klasztornej

- Wykonawca przewiduje kilkanaście faz realizacji, wszystko po to, żeby mógł zostać zachowany dojazd do posesji dla mieszkańców oraz poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej. Rozbudowywana ulica nie będzie więc całkowicie zamknięta dla ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu dopuszcza wjazd i wyjazd na ul. Klasztorną oraz ulice przylegające, tj. Żaglową, Odmętową, Jutrzyńską, Starego Wiśliska, Zbyszka z Bogdańca, Hutnika i Syrachowską wyłącznie dla mieszkańców, pojazdów KMK oraz samochodów uprzywilejowanych - dodają urzędnicy.

- Teren jest mocno zurbanizowany, dlatego do tych wszystkich warunków musiała zostać dostosowana tymczasowa organizacja ruchu. Jakie zmiany czekają użytkowników ruchu? - podkreślają w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

Urzędnicy miejscy informują, że przez blisko dwa lata kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w rejonie ul. Klasztornej. Od czwartku, 16 kwietnia rozpoczną się roboty budowlane związane z rozbudową tej ulicy na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wanda. Zakres inwestycji jest bardzo obszerny, bo prace będą dotyczyć nie tylko ul. Klasztornej, ale też ulic przylegających.

Wykonawcą rozbudowy ul. Klasztornej na odcinku od Żaglowej do ronda przy moście Wanda jest wyłoniona w przetargu Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD z Gdowa, która za kompleksową rozbudowę ul. Klasztornej, a także remont kilku przecznic otrzyma kwotę 25,3 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana przez MPWiK SA.

Z uwagi na etapowanie zadania, mieszkańcy ulic objętych inwestycją proszeni są o dostosowywanie się do poleceń służb drogowych i informacji o utrudnieniach zamieszczonych w terenie.

Teren objęty inwestycją będzie zamknięty dla pozostałych użytkowników ruchu, a odcinek ul. Klasztornej od Żaglowej do ronda przy moście Wanda zostanie wyłączony z ruchu ogólnego. Ruch tranzytowy zostanie skierowany objazdem ulicami Podbipięty, Giedroycia, Ptaszyckiego i Jana Pawła II.

W ramach zadania zostaną wymienione sieci podziemne, pojawi się kanalizacja sanitarna oraz deszczowa wraz z przepompownią i zbiornikiem retencyjnym, odnowiona będzie nawierzchnia jezdni i chodniki, przebudowane będą przystanki autobusowe. Tam gdzie jest to konieczne zostaną przebudowane i ustawione ekrany akustyczne. Przewidziana jest budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Syrachowskiej do ul. Longinusa Podbipięty oraz od ul. Syrachowskiej do ul. Odmętowej wraz z przyłączami.