Kraków. W końcu otwarto sklep socjalny. Długo na niego czekano. Znamy zasady korzystania

Dochód uprawnionych do skorzystania ze sklepu nie może przekraczać 200 procent kryterium dochodowego, o którym jest mowa w ustawie o pomocy społecznej. W przypadku osób samotnie gospodarujących to kwota 1 552 zł netto, a w przypadku osób w rodzinie to 1200 zł netto.

Każda z osób, która ma uprawnienia do korzystania ze sklepu, otrzyma imienną kartę z numerem PIN do wykonywania transakcji. Na karcie będą zapisane punkty przyznane na dany miesiąc, które można wykorzystać przez okres 30 dni od daty aktywowania ich na karcie.

Każdej z grupy produktów będą przyporządkowane punkty oznaczające ich wartość.