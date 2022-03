Kraków. W czwartek 17 marca ostatnie pożegnanie Zofii Gołubiew. Spocznie w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim

W czwartek 17 marca o godz. 12.00 rozpoczną się w kościele Mariackim uroczystości pogrzebowe Zofii Gołubiew, wieloletniej dyrektorki Muzeum Narodowego w Krakowie. Po mszy pogrzebowej (godz. 12.00) wyruszy kondukt żałobny na cmentarz Rakowicki (od strony ul. Prandoty). Zofia Gołubiew spocznie w Alei Zasłużonych.

Była dyrektorka MNK zmarła 9 marca.

Zofia Gołubiew była historyczką sztuki, przez ponad czterdzieści lat zawodowo związana z Muzeum Narodowym w Krakowie, którego dyrektorką była w latach w latach 2000–2015. Dzięki jej staraniom wiele krakowskich zabytków odzyskało blask, a nazwisko Zofii Gołubiew nierozerwalnie związane jest nie tylko z krakowską kulturą. Była także wieloletnią felietonistką "Dziennika Polskiego". Miała 79 lat.

- Odejście pani dyrektor Zofii Gołubiew to dla nas bardzo poruszająca i smutna informacja. Zawdzięczamy jej wszechstronny rozwój naszego muzeum, przede wszystkim pod względem merytorycznym jak i inwestycyjnym. Efekty tych działań służą nam do dziś i wszyscy, zarówno pracownicy jak i widzowie, będziemy za to zawsze wdzięczni - mówi Andrzej Szczerski, obecny dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.