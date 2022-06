Kraków. Virginia Woolf na scenie Starego Teatru. Zbliża się premiera spektaklu na motywach jej życia i twórczości

"Przypuśćmy, że Orlando okaże się Vitą; i że to jest o Tobie i żądzach Twojego ciała, i powabie Twojego umysłu (serca nie masz w ogóle)" - pisała Virginia Woolf w liście do Vity Sackville-West. Na Dużej Scenie Starego Teatru w Krakowie to zdanie pada z ust wcielającej się w słynną pisarkę i feministkę Joanny Połeć, tak jak inne fragmenty zaczerpnięte z jej listów i dzienników. To właśnie z nich, a także z esejów i fragmentów powieści "Orlando" utkany został scenariusz spektaklu "Orlando. Bloomsbury", który właśnie wchodzi na afisz.

Próbujemy zderzyć ze sobą to, co jest zapisane w powieści, z tym, co było inspiracją dla samej Virginii Woolf, i pokazać, jak ta powieść odbijała się w jej życiu. Jest to specyficzna książka Virginii, ponieważ została napisana pod wpływem jej związku z Vitą Sackville-West i była jej dedykowana. To też znajduje odbicie w naszym spektaklu - mówi Tomasz Walesiak, który wraz z Katarzyną Minkowską napisał scenariusz do spektaklu.