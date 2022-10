Kraków. Uzdrowisko przy jednym z najbardziej ruchliwych krakowskich rond. Tu napijesz się leczniczych wód. ZDJĘCIA

Zakład Kąpielowy Wody Siarczano-Solankowej funkcjonował prężnie aż do rozpoczęcia II wojny światowej, kiedy to Niemcy urządzili tam... fabrykę gumy.

Po jej zamknięciu miejscu przywrócono pierwotny charakter, a w 1952 roku, uzdrowisko zostało upaństwowione (choć fabryka gumy funkcjonowała tam jeszcze do 1953 roku). Zakład Kąpielowy Matecznego przejęła Dyrekcja Uzdrowiska Swoszowice, która przystąpiła do generalnego remontu. Po remoncie, w 1956 Zespół Uzdrowisk Krakowskich wprowadził do oferty m.in. szereg zabiegów leczniczych opartych na siarczkowo-solankowej wodzie mineralnej. To wtedy uzdrowisko przeżywało pełny rozkwit. Do dyspozycji pacjentów były kąpiele w wodzie mineralnej, okłady borowinowe, a także bicze wodne i masaże wirowe.

W 1969 roku na terenie parku uruchomiono także rozlewnię słynnej wody mineralnej o nazwie "Krakowianka". Woda ta posiadała wysoką mineralizację, dużą zawartość magnezu, wapnia, siarczanów, umiarkowaną ilość soli NaCl, niską zawartość wodorowęglanów oraz w śladowych ilościach selen.

Uzdrowisko Mateczny - zdjęcia archiwalne Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

Po tym, jak Zespół Uzdrowisk utracił prawa do nieruchomości, był zmuszony zamknąć działalność w tym miejscu i przenieść swoją siedzibę do Swoszowic. Pełne prawa do posiadłości uzyskali zaś spadkobiercy Antoniego Matecznego, którzy w 2003 roku sprzedali ją spółce IPR.