Kraków. Utrudnienia na skrzyżowaniu ulic Bratysławskiej, Wybickiego i Doktora Twardego i inne remonty

7 grudnia mają zakończyć się awaryjne prace na ul. Tynieckiej

W czwartek, 2 grudnia rozpoczęła się awaryjna naprawa nawierzchni na fragmencie ul. Tynieckiej. Wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu.

W dzielnicy VIII (Dębniki) drogowcy kładli nową nawierzchnię jezdni na fragmencie ul. Tynieckiej. Roboty dotyczyły odcinka od ul. Falistej do ul. Dąbrowa. Jezdnia została zawężona do jednego pasa. Roboty mają skończyć się we wtorek, 7 grudnia br., a ich koszt to ok. 450 tys. zł.