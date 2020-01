Kraków. Urzędnicy zapowiadają remont ponad 30 ulic. Koszt? 20 milionów złotych [LISTA]

W tegorocznych planach najwięcej ulic ujęto z dzielnicy dziesiątej – Swoszowice, do remontu zostały wytypowane: Siarczanogórska, Podgórki (odcinek od Soboniowickiej do Wyrwa), Borowinowa, Babiego Lata, Podhalnie, Włodzimierza Gruszczyńskiego, Tuchowska, Lwa Landaua oraz Łysogórska.

Sporo będzie się działo w dzielnicach czwartej, piątej, siódmej i jedenastej. Na Prądniku Białym (IV) do programu wybrane zostały: Prądnicka (odcinek od Bratysławskiej do Szpitala Narutowicza), Kluczborska (odcinek od ul. Prądnickiej). Na Krowodrzy (V) ulice Kronikarza Galla (odcinek od Królewskiej do Juliusza Lea), al. Kijowska (odcinek od Wrocławskiej do Kazimierza Wielkiego), Henryka Sienkiewicza (od Grottgera do Kazimierza Wielkiego), Daniela Chodowieckiego.

W dzielnicy Zwierzyniec (VII) ulice: Emaus (odcinek od Focha do Piastowskiej), Przegon, Grabowa, Vlastimila Hofmana. Na Podgórzu Duchackim (XI) z kolei ulice: Nad Potokiem, Szymona Czechowicza boczna (od Czechowicza do Marianny), ks. Stanisława Stojałowskiego oraz Cechowa (odcinek od Podgórki do Wyżynnej).