Kraków. Urzędnicy przygotowują badania dotyczące wprowadzenia opłat za parkowanie w strefie w niedzielę i rozszerzenie jej o kolejne ulice

- Z konsultacji już wiemy, że opłaty w strefie parkowania w niedziele są pożądane przez mieszkańców. Nagięciem byłoby powiedzenie, że chcą tego wszyscy mieszkańcy strefy, ale na pewno jest tak w przypadku osób ze Starego Miasta. Tam wszędzie mieszkańcy powtarzają to samo, że niedziela stała się nieznośna ze względu na parkowanie przyjezdnych. Staramy się zbadać obecną sytuację i wtedy położymy na stole konkretne dane. Jeżeli badania potwierdzą to, co mówią mieszkańcy, to decyzja w sprawie opłat w niedzielę będzie należeć do Rady Miasta Krakowa - mówi Łukasz Franek, dyrektor ZTP w Krakowie.