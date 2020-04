Kraków. Urzędnicy przygotowali komunikacyjną rewolucję, pasy dla aut zmienią się w trasy rowerowe

- Dbamy o to, by po Krakowie mogło się sprawnie poruszać jak najwięcej osób, w szczególności do centrum. Dlatego chcemy silniej wesprzeć pieszych i rowerzystów, tak by w komunikacji zbiorowej i strefie płatnego parkowania było więcej miejsca. Większa liczba osób w centrum, to również większa szansa na odbicie się przedsiębiorców, po zamrożeniu gospodarki - przekonują w urzędzie.

Tam specjaliści z Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz z Zarządu Transportu Publicznego oszacowali, że ruch drogowy w Krakowie zmalał w drugiej połowie marca, w zależności od ulicy, nawet o 70 proc., a liczba pasażerów komunikacji miejskiej spadła o 80-90 proc. Dla porównania ruch rowerowy spadł o ok. 50 proc.

- Jednocześnie powolne odmrażanie gospodarki jest coraz bardziej widoczne poprzez rosnącą liczbę mieszkańców na ulicach miasta. Stoimy przed wyzwaniem najbliższych tygodni, w jaki sposób zapewnić bezpieczne przemieszczanie się do pracy czy na zakupy, z zachowaniem zalecanego dystansu społecznego. Coraz częściej słychać głosy, że ciężko znaleźć wolne miejsce do parkowania, a limity pasażerów narzucone przez rząd w komunikacji miejskiej, powodują że nie możemy zorganizować przewozów na poziomie jaki byłby oczekiwany - wyjaśniają w urzędzie.