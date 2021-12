Kraków. Urwało brzegi rzeki Białuchy. Zagrożona ścieżka rowerowa w parku na Dąbiu [ZDJĘCIA] Piotr Rąpalski

Na Dąbiu doszło do oberwania brzegów Białuchy, w Parku przy Śluzie, w rejonie gdzie rzeka łączy się z Wisłą. Wygląda to dosyć groźnie, może dojść do kolejnego obsunięcia ziemi, a wtedy zniszczeniu może ulec asfaltowa ścieżka. Służby były na miejscu - rozciągnęły taśmę ostrzegającą przed zbliżaniem się do rzeki. Ale czy to wystarczy? Zapytaliśmy Zarząd Zieleni Miejskiej i Zarząd Dróg Miasta Krakowa, jakie działania podejmują w sprawie. Czekamy na odpowiedź.