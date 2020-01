Kraków. Upominają się o Central Park w Czyżynach. Taki jak w Nowym Jorku [ZDJĘCIA, MAPY, WIZUALIZACJE]

Mieszkańcy zebrali już ponad 2,3 tys. podpisów pod petycją ws. utworzenia Krakowskiego Central Parku na terenie dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. Mają rozpocząć akcję ulotkową w tej sprawie. Inicjator akcji Jakub Łoginow apeluje też, by władze województwa zrezygnowały z budowy Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon i rezerwowany pod to przedsięwzięcie teren także włączyć pod obszar rekreacyjny wzorowany na słynnym Central Parku w Nowym Jorku.

WIDEO: Krótki wywiad

- To jedno z ostatnich miejsc w tej części Krakowa, gdzie istnieje jeszcze możliwość utworzenia naprawdę dużego parku, o powierzchni przekraczającej 50-60 hektarów. Jeżeli nie zaplanuje się tam zieleni, to trzeba mieć na uwadze, że pojawią się tam bloki i biurowce - argumentuje Jakub Łoginow. Pomysł jest taki, by park powstał na niezabudowanym terenie zielonym zachodniej części dawnego lotniska Rakowice – Czyżyny. Podpisujące się pod petycją osoby apelują do marszałka województwa i prezydenta Krakowa o to, by w ciągu najbliższych pięciu lat wykupiły po ok. 20 hektarów niezabudowanych jeszcze terenów w tej okolicy na cele parkowe. Szacunkowy koszt wykupu tych terenów zielonych wyliczyli na ok. 57 mln zł. - Miasto corocznie rezerwuje pieniądze na zieleń. Część z nich można byłoby przeznaczyć na wykup terenów pod park, a później jego zagospodarowanie - przekonuje Jakub Łoginow.

Co na to władze miasta? - Idea jest słuszna. Stoimy na stanowisku, że im więcej zieleni, tym lepiej. Problem jednak w tym, że studium zagospodarowania przewiduje na tym terenie zabudowę. Nie możemy więc kupować działek przeznaczonych pod inwestycje - wyjaśnia Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Dokumenty planistyczne mogą zmienić radni miejscy. - Jak najbardziej jestem za tworzeniem nowych parków. W tym przypadku studium dla tego obszaru przewiduje możliwość rozbudowy tam obiektów Politechniki Krakowskiej - kampusu i parku technologicznego. To także tereny rezerwowane pod centrum kongresowe Politechniki. Jeżeli zmienilibyśmy zapisy planistyczne, to można byłoby się spodziewać skarg dotyczących obniżenia wartości gruntu. Trzeba byłoby mieć więc też pieniądze na odszkodowania - komentuje Grzegorz Stawowy, przewodniczący komisji planowania rady miasta. Osoby podpisujące się pod petycją apelują do władz Politechniki Krakowskiej, by na kilku hektarach należących do niej działek utworzyły Ogród Akademicki – ogólnodostępny uczelniany park.

Jakub Łoginow wnioskuje też o to, by władze Małopolski zrezygnowały z budowy Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon na działce przy al.Bora-Komorowskiego o powierzchni ok. 4 ha (powierzchnia użytkowa budynku wyniesie ok. 12,5 tys. mkw) i włączenie tego terenu do Central Parku. Jest też przeciwny budowie planowanej drogi do Cogiteonu, która jego zdaniem "otworzy szlak deweloperom do zabetonowania okolicznych działek". - Cogiteon w tym miejscu i tej formie nie wynika z rzetelnej analizy potrzeb Małopolan, bo gdyby tak było, to wyszłoby, że tego typu obiekty powinny powstawać w Tarnowie czy Krzeszowicach - uważa Łoginow.

Cogiteon ma powstać w 2022 r. - Jednym z celów inwestycji jest przywrócenie tego obszaru mieszkańcom. Na terenie inwestycyjnym znajdzie się w sumie 296 drzew oraz 465 krzewów. Oprócz tego powstaną łąki kwietne, część rekreacyjna oraz duży plac zabaw. Ogród, w postaci łąk nawiązujących do różnych obszarów i ekosystemów świata, będzie znajdował się również na dachu budynku. Powstanie atrakcyjna, zachęcająca do wypoczynku otwarta przestrzeń, a więc województwo małopolskie w swojej części wypełnia prośby mieszkańców o stworzenie na tym terenie parku - informuje Michał Drewnicki, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego.

A skąd propozycja nazwy Krakowski Central Park dla terenu pod dawnym lotnisku? - Jeżeli spojrzymy na mapę miasta, to park powstałby w środku Krakowa - wyjaśnia Łoginow. Istniejący Central Park w Nowym Jorku to duży obszar będący oazą zieleni. Położony jest w centrum Manhattanu. Zajmuje 341 hektarów powierzchni. Nowojorski Central Park rocznie odwiedza ok. 20 milionów ludzi.