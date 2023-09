Kraków. Uniwersytet Jagielloński w niedzielę po raz 660. zainauguruje rok akademicki

- Nowy rok rozpoczynamy z satysfakcją i przekonaniem, że po raz kolejny UJ został najlepszą uczelnią w Polsce (w rankingu "Perspektyw" ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim - przyp. red.). W rankingach światowych, chcielibyśmy zajmować lepsze miejsca niż obecnie, ale bez zmiany sposobu finansowania szkolnictwa wyższego trudno myśleć o awansie choćby do trzeciej setki najlepszych uczelni na świecie - mówił rektor. - Najbliższy rok będzie istotny także z punktu widzenia dydaktyki, ponieważ dokonana zostanie także analiza kierunków studiów. Burzliwe wydarzenia ostatnich lat (pandemia, wojna w Ukrainie) nie sprzyjały spokojnej dyskusji na temat zmian, które dokonały się w polskiej oświacie i szkolnictwie wyższym.

UJ nie narzeka na brak chętnych

Jak podsumowuje uczelnia, wśród kierunków najbardziej popularnych w tegorocznej rekrutacji znalazły się kierunki niemalże identyczne jak w naborze na studia na rok 2022/23. Na pierwszym miejscu pod względem liczby kandydatów oraz liczby kandydatów na jedno miejsce znalazła się psychologia prowadzona na Wydziale Filozoficznym (2204 kandydatów, to jest 18,37 kandydata na jedno miejsce). Jeśli chodzi o lidera pod względem najwyższego wyniku ostatniej osoby zakwalifikowanej do przyjęcia, to została nim informatyka analityczna - 98/100 pkt. - i jest to wynik wyższy niż w roku minionym.