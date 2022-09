Kraków. Uniwersytet Jagielloński przygotowuje plan awaryjny w związku ze wzrostem cen energii OPRAC.: PAP Redakcja Kraków

fot. Andrzej Banas / Polska Press

Nauka w trybie stacjonarnym od poniedziałku do czwartku, skrócenie czasu zajęć do godz. 18.00, duże wykłady w trybie zdalnym – to niektóre rozważane przez Uniwersytet Jagielloński sposoby oszczędności w związku z możliwą 700-procentową podwyżką cen za prąd.